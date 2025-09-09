

​Le permis de construire de Manutea lodge annulé

Tahiti le 30 septembre 2025 – Le permis de construire pour le chantier du Manutea Lodge à Moorea a été annulé par le tribunal administratif pour « fraude » et pas question non plus de régulariser les travaux puisqu’il a été « procédé à de fausses déclarations visant à tromper l’administration dans le but d’échapper à l’application des règles relatives à l’évaluation de l’impact environnemental de l’opération ».





Le tribunal administratif de Papeete a annulé le permis de construire relatif au chantier du Manutea Lodge situé à Piha’eina Moorea pour « fraude ».



Le 21 août 2024 un permis de construire avait été accordé à la société pour simplement l’élargissement d’« une voie existante » sur son terrain. Le propriétaire avait même indiqué à la direction de l’aménagement et de la construction (DAC) que « le volume total des affouillements et exhaussements causés par le projet s’élèverait au total de 1950 mètres carré ».



Sauf que plusieurs travaux de terrassements ont été effectués pour accueillir « des constructions à usage d’habitation » sans qu’aucune étude d’impact n’ait été réalisée en amont comme le stipule les textes, lorsqu’on dépasse les deux mille mètres carrés de remblai.



En décembre 2024, le maire de Moorea-Maiao avait pris un arrêt pour suspendre les travaux estimant qu’il y avait « un risque de sécurité pour les riverains ». La commune avait adressé un courrier aux riverains pour leur indiquer des risques déboulement leur demandant de quitter leur habitation pendant quelques temps, notamment en saison pluvieuse.



La fédération Tahei ‘auti ia Moorea Maiao avait déposé un recours pour notamment demander l’annulation du permis de construire, qui « a été délivré en l’absence du diagnostic géotechnique (…), faute d’une étude d’impact sur l’environnement (…) et en raison des fausses déclarations de la pétitionnaire, le permis doit être déclaré caduc ».



« Des manœuvres » pour « tromper l’administration » Le tribunal administratif a estimé que le propriétaire « a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration ».



Le tribunal administratif a rappelé que la parcelle avait été acquise en août 2023. Le 30 novembre de la même année le propriétaire faisait la demande de permis de construire pour simplement élargir la voie existante. Huit mois plus tard, il décidait de morceler sa parcelle en six lots et vendait une parcelle le même jour. Ces lots étant dans une zone constructible « ils avaient dès lors vocation à supporter ultérieurement des constructions à usage d’habitation ».



Le tribunal a estimé qu’avant même que le permis de construire soit délivré, « l’opération globale impliquait ainsi nécessairement que les terrassements atteignent au moins deux mille mètres carré et exigent par conséquent au moins une notice d’impact ». Mais la société s’est bornée à faire une demande de terrassement de 1 950 mètres carré « en taisant de manière intentionnelle la consistance réelle du projet global poursuivi ».



Le tribunal administratif a estimé également que la société Manutea Lodge a « procédé à de fausses déclarations visant à tromper l’administration dans le but d’échapper à l’application des règles relatives à l’évaluation de l’impact environnemental de l’opération ».

De ce fait, le permis de construire est annulé et « caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés (…) sans possibilité pour Manutea Lodge de faire l’objet, compte tenu du vice retenu, d’une des mesures de régularisation ».

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 30 Septembre 2025 à 12:07 | Lu 1931 fois



