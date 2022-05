​Le non-retour au fenua de sept policiers polynésiens fait polémique

Tahiti le 30 mai 2022 – En septembre prochain, sept policiers métropolitains seront affectés à la DTPN alors même que sept polynésiens assurent avoir procédé à la même demande. En pleine campagne électorale marquée par cette thématique, les familles montent au créneau et dénoncent un comportement "colonial" de l'État. La sénatrice Lana Tetuanui juge la situation "scandaleuse".



C'est l'émoi et la colère pour les familles polynésiennes de sept policiers en poste en métropole depuis plus de cinq ans. Ces sept fonctionnaires affirment avoir fait la demande en novembre dernier de leur "affectation en Polynésie". Tous avaient reçu un avis favorable de leurs responsables respectifs, en attendant, selon les familles, "une décision des instances polynésiennes". Mais finalement, aucune de ces demandes n'a été acceptée. Et ce sont sept policiers originaires de métropole, sans attache au fenua, qui ont été choisis pour prendre leurs fonctions le 1er septembre prochain à la Direction territoriale de la Police nationale (DTPN).



Familles "choquées"



Les familles de ces policiers expliquent que les candidats polynésiens ont tous rempli leur dossier attestant de leurs centres d'intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française. Jusqu'aux certificats de scolarité remontant à la maternelle. "Pourquoi faut-il prouver qu'ils sont nés ici et qu'ils sont allés à l'école ici ?", s'énerve un membre de la famille d'un des policiers. "Ces expatriés qu'on fait venir, on leur demande leur certificat de scolarité ? Je ne pense pas". Au mois de décembre dernier pourtant, les demandes de CIMM ont été jugées "défavorables". Motif invoqué : "vous ne remplissez pas entièrement les critères mentionnés dans la règlementation en vigueur" et par conséquent "vous n'êtes pas éligible à ce dispositif". Les sept Polynésiens derniers ont alors pu compléter leur dossier en envoyant, pour certains, le certificat de naissance de leur enfant. Mais rien n'y a fait. Et surtout, les familles des candidats polynésiens -qui dénoncent déjà une attitude "coloniale" de l'État- affirment qu'aucune autre explication n'est venue justifier ces refus.



Areatua, membre de la famille d'un des policiers, fustige le manque d'informations des autorités locales. Selon lui, le commissaire divisionnaire de la DTPN est "le premier concerné". "Il doit faire son boulot et agir au niveau de Paris pour insister sur le fait que des Polynésiens sont capables de prendre ces postes là et qu'ils remplissent les critères demandés". Le commissaire et DTPN, Mario Banner, a bien adressé un courrier aux candidats polynésiens pour leur indiquer avoir appris "comme tout un chacun, par un télégramme, la mutation de sept fonctionnaires d'origine métropolitaine". Précision du directeur territorial : "Je tenais à vous informer que l'avis du DTPN n'a jamais été sollicité". Ceci juste avant de prendre les devants afin de "faire taire certaines rumeurs colportées insidieusement par certains esprits malveillants, toujours les mêmes, dans le seul but de vouloir déstabiliser le DTPN". Un argument pourtant "difficile à croire" pour Areatua. "C'est comme recruter une personne dans une société et que le boss ne soit pas au courant."



Koty, le frère d'un des policiers, se dit "choqué" par certaines "situations particulières" avec des séparations de femmes et d'enfants pour lesdits fonctionnaires. "Mon frère est revenu en Polynésie pour la naissance de son fils. Et peu de temps après son retour (en métropole), la liste a été publiée et c'est lui qui nous a informé que sa candidature n'avait pas été retenue." Il confirme avoir été avisé de ce que ni le DTPN, ni le haut-commissariat n'auraient été au courant de cette situation.



"Un scandale" pour Lana Tetuanui



Sujet brûlant, lié à la protection de l'emploi local, mais aussi à l'océanisation des cadres et des fonctionnaires d'État en Outre-mer, cette question du retour des fonctionnaires d'Etat polynésiens au fenua agite déjà la campagne des législatives depuis plusieurs semaines. Lundi, une manifestation à l'appel du syndicat policier Unité SGP-FO est prévue à 16 heures devant le haut-commissariat. Et dans la journée, la sénatrice Tapura Lana Tetuanui a diffusé un communiqué jugeant cette situation "scandaleuse". "Le Parlement français a bien voté deux lois -20 avril 2016 et 28 février 2017- qui instituent le caractère prioritaire du retour dans leur territoire des fonctionnaires ayant leur centre des intérêts matériels et moraux en outre-mer ; ces derniers bénéficient d’un droit à réintégrer le Fenua", s'indigne la sénatrice. "Aussi, je demande au ministre de l’Intérieur de surseoir le plus rapidement possible à ces affectations qui violent les engagements pris par le Parlement français."



Du côté des services de l'Etat en Polynésie, on confirme que la Loi Erom de 2017 permet de prioriser le retour en Polynésie d'un Polynésien à critère de grade ou d'ancienneté équivalent. Une rencontre est prévue lundi après-midi entre le syndicat policier et les services du haut-commissariat.



Vaite Urarii Pambrun