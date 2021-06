​La péréquation sur l’électricité renvoyée à fin 2021

Tahiti, le 24 juin 2021 - L’entrée en vigueur de la taxe de solidarité et du système de péréquation de l’électricité sur l’électricité sont reportées de six mois.



En dépit de nombreuses demandes des élus de l’opposition pour un report de l’examen des deux textes sur la péréquation de l’électricité, ces projets ont été adoptés jeudi matin par l’assemblée, à l’unanimité. Une loi du Pays et une délibération qui viennent amender des dispositions adoptées en décembre dernier avec une entrée en vigueur prévue le 1er juillet de cette année. L’entrée en vigueur de la Contribution de solidarité sur l’électricité (CSE) est reportée de six mois, au 31 décembre. Cette taxe concernera l’ensemble des usagers polynésiens.



L’enjeu de ces dispositions demeure inchangé : uniformiser les tarifs facturés aux usagers des 57 réseaux électriques répartis dans les cinq archipels polynésiens. Il s’agit de créer un contexte propice à une meilleure concurrence dans le secteur. Jusqu’à présent, seul EDT-Engie est à même de pratiquer cette péréquation en interne entre sa concession à Tahiti et ses filiales dans les îles.



Parallèlement à ce report de la péréquation sur l’électricité, le gouvernement a consenti fin mai à proroger d’un an la durée de validité des conventions de concession de service public dans les dix communes polynésiennes sous contrat avec EDT-Engie. Charge à elles de mener à bien d’ici-là les procédures d’appels d’offres pour leur renouvellement, ou de mettre en place une régie communale si elles le souhaitent. Ces concessions qui devaient arriver à échéance cette année sont prorogées jusqu’au 1er octobre 2022 à Taha’a, Huahine, Taputapuatea, Tumara’a, Rangiroa, Rurutu, Ua Pou, Nuku Hiva et Hiva Oa et jusqu’au 31 décembre de l'année prochaine à Moorea.