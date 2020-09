​Grève générale : Négociations tardives

Tahiti, le 7 septembre 2020 – L'intersyndicale a mené lundi une journée de réunions et de négociations avec le patronat, le Pays et l'État qui n'était pas conclue lundi soir à l'heure où nous mettions sous presse. Les syndicats menaçant toujours de déclencher leur grève générale ce mardi. Retour sur le déroulé de cette journée…



8 heures : Les leaders de l'intersyndicale CSTP-FO, CSIP, O oe to oe rima, Otahi et Fédération de la manutention portuaire (FMP) se retrouvent à l'extérieur du Cesec, pour préparer leur dernière journée de négociation avant l'échéance du préavis de grève générale le soir même à minuit. On apprend que deux demandes d'autorisation d'occupation de la voie publique ont été formulées auprès des services du haut-commissariat pour mardi et mercredi, pour anticiper la tenue d'éventuelles mobilisations dans l'hypothèse d'une grève générale.



9 heures : L'intersyndicale se rend dans les locaux du Fonds paritaire de gestion (FPG) pour réunion avec le patronat, Medef et CPME en tête. Des patrons avec lesquels les syndicats partagent certaines revendications, notamment sur la prise en charge des cas contacts ou le renforcement des mesures sanitaires, mais qui restent fondamentalement opposés à la grève. Un "acte de suicide collectif", selon le vice-président du Medef, Olivier Kressmann. "Pour l'instant, le suicide collectif ne concerne que les salariés", lui répond lundi matin le secrétaire général de la CSTP-FO, Patrick Galenon : "Le 15 juillet, avec l'ouverture des frontières, c'était la mort programmée des salariés et la mort programmée des anciens."



10 heures : Syndicats et patronat sont reçus par les acteurs du secteur de la santé dans le fare pote'e de la direction de la Santé à côté du ministère. Une réunion "technique" pour évoquer les demandes tendant notamment à l'augmentation du nombre de tests et à l'acquisition d'automates permettant de réaliser davantage de dépistages quotidiens. Problème, le Pays indique être confronté à un manque de réactifs pour pratiquer de nouveaux tests et avoir commandé un automate de dépistage massif qui n'arrivera pas avant 2021, vue la demande sur le marché international pour ce type d'équipement. La réunion tourne court, lorsque les autorités sanitaires ont indiqué d'une part que la politique actuelle de tests visait à empêcher la circulation du virus vers les "personnes à risques" et l'engorgement des structures hospitalières, mais que pour les autres populations, seuls les gestes barrières et l'attente d'une "immunité collective" permettra de ralentir la propagation du virus ; et d'autre part, que les chiffres de la propagation du virus étaient plus élevés en Polynésie qu'en métropole.



14 heures : Début de la réunion Pays-État-organisations patronales-intersyndicale qui se terminera à 16h30 pour la partie "patronat" et se poursuivra tard dans la nuit pour les revendications des syndicats de salariés. Un protocole d'accord est proposé à l'intersyndicale reprenant la position du pays : refus de la quatorzaine, refus des caméras thermiques, maintien des mesures actuelles sur l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes et des conditions actuelles d'obligation du port du masque, ainsi que du protocole pour l'Éducation...