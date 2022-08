​En juillet, 13 personnes non admises sur le territoire

Tahiti, le 9 août 2022 – Alors que l'activité aérienne a pleinement repris son cours après avoir été lourdement impactée par la crise sanitaire, la police aux frontières annonce qu'elle a “renforcé” la vigilance des contrôles aux frontières. Depuis le début de l'année, 28 personnes ont fait l'objet d'une non-admission sur le territoire dont 13 pour le seul mois de juillet.



“Ne rentre pas en Polynésie française qui veut, mais qui peut.” Tel est le message, on ne peut plus limpide, délivré par le service territorial de la police aux frontières (STPAF) de la Direction territoriale de la police nationale. Dans un message diffusé sur sa page Facebook mardi, le STPAF annonce qu'au regard de l'augmentation “considérable” du nombre de passagers, elle a procédé à un “renforcement de la vigilance des contrôles aux frontières”.



Les résultats ne se sont pas fait attendre puisque depuis de janvier à juillet 2022, “28 personnes ont fait l'objet d'une non-admission sur notre territoire à leur arrivée. Il y en a eu 25 pour toute l'année 2019, année de référence en matière de trafic de passagers d'avant la pandémie covid.” Rien que pour le mois de juillet, “13 mesures de non-admission ont été prises dont 12 lors d'arrivées par voie aérienne et une par voie maritime”. Dans le premier cas les passagers non-admis sont repartis immédiatement par le vol retour. Dans le second cas, un vol privé a été spécialement affrété par l'intéressé qui était resté consigné à bord de son navire. Le STPAF rappelle que “conformément à la règlementation, une amende de 1,2 million de Fcfp est alors infligée au transporteur”. Les motifs principaux de non admission sont, soit que ces personnes n'avaient pas de passeport valide, soit qu'elles n'avaient pas les visas requis pour entrer sur le territoire.



Rédigé par Garance Colbert le Mardi 9 Août 2022