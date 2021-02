​Elections annulées à Arue, confirmées à Papeete

Tahiti, le 4 février 2021 – Le tribunal administratif de Papeete a prononcé jeudi matin l'annulation des dernières élections municipales de Arue, en raison des procurations irrégulières. En revanche, le recours contre les élections municipales à Papeete est rejeté.



Sans surprise, le tribunal administratif de Papeete a suivi jeudi matin les réquisitions de son rapporteur public sur les recours contre les élections municipales à Arue et Papeete. "Le tribunal administratif a annulé ce matin les élections de Arue sur la base des procurations frauduleuses qui ont altéré la sincérité du scrutin. Ce qui veut dire que les électeurs de Arue vont retourner aux urnes", a annoncé Me Bourion, l'avocat de l'ancien maire de Arue à l'origine du recours, Philip Schyle. L'élection de Teura Iriti à la mairie de Arue est donc annulée et des élections vont être de nouveaux organisées dans les prochaines semaines.



En revanche, le recours déposé par Tauhiti Nena contre l'élection de Michel Buillard à Papeete a été rejeté. Le rapporteur public avait indiqué la semaine dernière que l'opposant au tavana de la capitale avait déposé son recours hors délai.



Plus d'informations à venir…