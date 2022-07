​Des avions de l'armée dans le ciel de Papeete mardi

Tahiti, le 12 juillet 2022 – Deux avions Falcon Gardian, un Casa et un hélicoptère survoleront le front de mer de Papeete mardi entre 14 et 15 heures. Il s'agira d'une répétition des festivités du 14 juillet. Il est demandé de ne pas utiliser de drones lors de leur passage pour des raisons de sécurité.



En prévision des festivités du 14 juillet, durant lesquelles les avions des forces armées survoleront le front de mer, une répétition est prévue mardi après-midi de 14 à 15 heures, comme l'a annoncé le haut-commissariat dans un communiqué. Deux Falcon Gardian, un Casa et un hélicoptère, qui constituent le groupement aéronautique militaire de Faa'a, effectueront ainsi plusieurs survols du front de mer. Pendant ces passages, il est recommandé de ne pas utiliser de drones, pour des raisons de sécurité.