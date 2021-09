​Dé-confinement en semaine à compter de lundi

Tahiti, le 16 septembre 2021 – Le haut-commissaire et le président du Pays ont annoncé jeudi un dé-confinement "progressif et réversible" à compter de lundi 20 septembre. Le confinement en semaine est levé, le couvre-feu entre 20 heures et 4 heures du matin est maintenu et le confinement le week-end est maintenu à partir de samedi à 14 heures.



Le haut-commissaire Dominique Sorain et le président Edouard Fritch ont annoncé jeudi en fin de matinée un dé-confinement "progressif et réversible" à compter du lundi 20 septembre, vue l'évolution favorable de la situation sanitaire en Polynésie française. Les restrictions sanitaires vont donc évoluer entre ce lundi 20 septembre et jusqu'au lundi 27 septembre. Un "délai court" destiné à ajuster rapidement l'adaptation des mesures.



Durant cette première phase, à compter de lundi matin, le couvre-feu sera maintenu de 20 heures à 4 heures du matin sur l'ensemble de la Polynésie française. Le confinement imposé en semaine sera levé aux îles du Vent et aux îles Sous-le-vent. Le confinement du week-end sera levé aux Australes et aux Tuamotu-Gambier, mais maintenu et adapté aux îles du Vent et aux îles Sous-le-vent. Concrètement, sur l'archipel de la Société, le confinement ne s'étalera désormais que du samedi après-midi à 14 heures, jusqu'au lundi matin à 4 heures.



Les autorités ont également annoncé la réouverture des écoles et établissements scolaires à compter du lundi 20 septembre. L'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes reste en vigueur, tout comme la fermeture des cinémas, musées et salles d'exposition et les manifestations festives, culturelles et sportives –notamment les compétitions sportives– demeurent interdites. Les magasins et commerces non-essentiels pourront ouvrir en semaine et le samedi matin. Les restaurants pourront également ouvrir, hors couvre-feu, dans le respect du protocole sanitaire appliqué au secteur.



Enfin, les croisières seront autorisées individuellement à reprendre leur activité, sous réserve de la vaccination complète du personnel de bord et des passagers, et sous réserve de l'accord des maires. Les activités de charter nautique et de plaisance pourront également reprendre. Le dispositif de pass vaccinal inter-îles (certificat de vaccination ou motif impérieux et test négatif) reste également en vigueur pour les déplacements dans l'archipel des îles Sous-le-vent.