​Ce que l'on reproche au Dr Théron

Tahiti, le 20 septembre 2021 – L'interpellation houleuse de l'ancien médecin de santé publique, le Dr Jean-Paul Théron, lundi matin au centre médicalisé de Paea déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Une arrestation pourtant sans lien avec l'activité du médecin dans le centre communal, ni avec les prescriptions de traitements expérimentaux du médecin contre le Covid.



Au centre de l'attention médiatique –réseaux sociaux en tête– depuis plusieurs jours, le Dr Jean-Paul Théron a été interpellé lundi matin par les gendarmes au centre médicalisé communal Manu iti de Paea. Une interpellation très agitée entre les militaires et les partisans du praticien, dont les images diffusées sur les réseaux ont suscité de vives réactions et messages de soutien. Parmi eux, le député Tavini, Moetai Brotherson, qui s'est dit "choqué" dans un live Facebook et le président du parti indépendantiste et maire de Faa'a, Oscar Temaru, qui a annoncé une conférence de presse à 15 heures lundi après-midi.



Pour autant, si la plupart des commentaires et messages de soutien font le lien entre l'interpellation de lundi matin et les prescriptions de traitements expérimentaux du Dr Théron dans le cadre de la crise Covid, les deux choses ne sont pas directement liées. Et en tout état de cause, l'arrestation du médecin n'a pas de rapport avec l'activité du centre médicalisé de Paea. Notons d'ailleurs sur ce point que le rapport de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (Arass) au sujet du centre médicalisé communal n'a pas encore été finalisé.



Une plainte de 2020



A l'origine de toute cette affaire, il y a une plainte déposée, non pas par le conseil de l'ordre des médecins, mais par le Pays en fin d'année 2020 contre plusieurs agissements de l'ancien médecin de santé publique en charge de la circonscription des Tuamotu-Gambier, le Dr Jean-Paul Théron. Retraité de la direction de la santé publique, le Dr Théron avait également exercé dans plusieurs cabinets ministériels, notamment comme conseiller et directeur de cabinet des ministres de la Santé et de l'Agriculture, Charles Tetaria et Kalani Texeira, ou encore comme directeur par intérim de l'établissement public de formation professionnelle agricole. Depuis le début de la crise Covid, le Dr Théron s'est illustré par sa défense du recours à des traitements expérimentaux d'abord avec la chloroquine, puis plus récemment avec l'ivermectine.



Fin 2020, la plainte du Pays dénonçait d'une part des menaces de l'ancien médecin envers le ministre de la Santé, Jacques Raynal, après la décision du gouvernement de restreindre les prescriptions de chloroquine au fenua. D'autre part, elle dénonçait le fait que le praticien se livre à des traitements expérimentaux sans cadre réglementaire et pouvant mettre en danger la vie de ses patients. Depuis ces derniers mois, la plainte a été instruite par un magistrat placé auprès de la chambre disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins. Et c'est à l'issue de cette instruction que la chambre disciplinaire a transmis, jeudi dernier par voie d'huissier, une notification de poursuites au Dr Théron.



Violences, menaces et outrage



Et c'est là que les choses se sont envenimées… Jeudi dernier, l'huissier qui apportait le courrier au domicile du Dr Théron a été reçu par des jets de projectiles du médecin. Atteint par l'un de ces objets, l'huissier a été blessé et s'est vu prescrire 8 jours d'ITT. Il a donc porté plainte. Et samedi matin, une gendarme de Arue s'est rendue au domicile du Dr Théron pour lui signifier cette fois-ci une convocation pour une audition à la brigade de gendarmerie pour des violences volontaires à l'encontre de l'huissier. Gendarme qui a été reçue par des menaces et insultes, proférées notamment à l'encontre du procureur de la République.



Avisé de la situation, le parquet a demandé à la gendarmerie l'interpellation du Dr Théron pour violences volontaires sur huissier, menaces sur personne dépositaire de l'autorité publique et outrage à magistrat. S'il n'a été procédé à aucune garde à vue ce week-end, les gendarmes se sont en revanche rendus dimanche soir au domicile du médecin pour l'interpeller. Mais sans l'y trouver. Lundi matin, ces mêmes gendarmes se sont rendus au centre Manu iti de Paea où se trouvait cette fois-ci le Dr Théron. Ce dernier a été arrêté et une visite médicale de compatibilité avec une mesure de garde à vue a été demandée avant audition, lundi, à la gendarmerie.