​Après l'infanticide à Mahina, le père mis en examen pour assassinat

Tahiti, le 2 novembre 2022 – Le quadragénaire qui a étranglé son fils de trois ans dimanche dernier à Mahina a été présenté devant un juge d'instruction mardi après-midi. Mis en examen pour assassinat, il a ensuite été placé en détention provisoire.



Au terme de 48 heures de garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de Faa'a, le quadragénaire qui a étranglé son fils de trois ans dimanche dernier dans le quartier Pugibet à Mahina a été déféré au palais de justice mardi après-midi. Le quadragénaire, employé dans une grande surface, a été présenté devant un juge d'instruction et mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour "assassinat". Il a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire à Nuutania. Le mis en cause doit désormais faire l'objet d'une expertise psychiatrique. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité s'il est jugé devant une cour d'assises.