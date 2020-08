​Accident mortel de Moorea : Le conducteur placé en détention provisoire

Tahiti, le 31 juillet 2020 - L’auteur de l’accident mortel qui a eu lieu le 26 juillet dernier à Moorea a été présenté jeudi devant le juge des libertés et de la détention et placé en détention provisoire.



Le 26 juillet dernier, un individu alcoolisé avait mortellement percuté un homme de 56 ans qui se trouvait sur un passage piéton à Moorea. Deux jours après le drame, le mis en cause avait été déféré au palais de justice de Papeete puis présenté devant le juge d’instruction en charge de l’affaire et mis en examen pour homicide involontaire aggravé.



Devant le juge des libertés et de la détention (JLD), l’auteur des faits avait demandé un débat différé afin de préparer sa défense. Il a donc de nouveau été présenté devant le JLD vendredi matin et placé en détention provisoire à Nuutania.



Pour les faits qui lui sont reprochés, le trentenaire encourt une peine maximale de sept ans de prison ferme.