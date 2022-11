​À Papenoo, forte mobilisation pour retrouver les quatre disparus

Tahiti, le 7 novembre 2022 – Gendarmes, policiers, pompiers, sauveteurs mais surtout riverains, amis et familles s'affairaient lundi matin dans la vallée de la Papenoo à rechercher les quatre derniers disparus du drame survenu dimanche soir lorsqu'un pick-up et six personnes ont été emportés par le courant de la rivière.



Une femme enceinte d'une trentaine d'années et trois enfants de 7, 6 et 4 ans étaient toujours recherchées lundi matin dans la vallée de la Papenoo au lendemain du drame survenu pendant les fortes intempéries du week-end. Dimanche soir vers 17 heures, deux véhicules occupés notamment par les gérants du relai de la Maroto, rapporte lundi TNTV, ont traversé la rivière au niveau du premier barrage hydroélectrique de la vallée. Le second pick-up, avec cinq passagers à l'intérieur, a calé au moment de la traversée et le conducteur du premier véhicule est allé leur prêter main-forte. C'est à ce moment qu'une crue a emporté le pick-up et les six personnes dans la rivière. Dimanche soir, l'une des occupantes de la voiture a été secourue et hélitreuillée avec une jambe cassée vers le centre hospitalier. Le corps sans vie du conducteur de la première voiture a été retrouvé vers 22 heures.



Dans la soirée de dimanche, durant la nuit et lundi matin, gendarmes, pompiers, policiers municipaux, sauveteurs en mer et surtout bon nombre de riverains, amis et familles se sont lancés dans les recherches des quatre malheureux disparus. L'hélicoptère Dauphin a été engagé dès dimanche soir pour aider aux recherches. Dans un communiqué, la présidence a témoigné lundi sa "compassion" et indiqué que les disparus travaillant au relai de la Maroto "rentraient à la maison" lorsque le drame est arrivé. L'information est même remontée au niveau national où le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a relayé lundi le drame et l'état des recherches.

