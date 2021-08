Tahiti, le 6 août 2021 – Les autorités sanitaires ont annoncé vendredi 11 hospitalisations supplémentaires en service Covid dont 1 en réanimation, portant le total à 97 hospitalisations dont 15 en réanimation.



Les données quotidiennes du bulletin épidémiologique de la plateforme Covid-19 en Polynésie ont été diffusés vendredi à l'occasion d'un communiqué commun Etat-Pays. Au 06 août 2021, la situation sanitaire continue de se dégrader, avec 489 cas positifs en 24 heures et 2 275 cas actifs sur le territoire. De nouveaux clusters continuent d’être recensés depuis le début du mois et le taux d’incidence (le nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants) est de 627/100 000 contre 160/100 000 fin juillet. Cette tendance à des répercussions sur le système hospitalier puisque dans les services hospitaliers polynésiens 97 personnes sont hospitalisées dont 15 en réanimation. Le communiqué précise également que 90% des personnes décédées et 80% des personnes hospitalisées depuis le début de l'épidémie de Delta en Polynésie n'étaient pas vaccinées. Par conséquent, pour protéger les habitants et aider l’hôpital, il est urgent de se vacciner pour soi et pour les autres, conclut le communiqué.