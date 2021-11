​500 manifestants à la présidence, reprise des négociations annoncée

Tahiti, le 26 novembre 2021 – Près de 500 manifestants grévistes et collectifs opposés à l'obligation vaccinale étaient rassemblés à 10 heures devant la présidence. Les négociations entre syndicats et gouvernement sur la grève générale doivent reprendre à 16 heures vendredi.



Près de 500 personnes ont répondu vendredi matin à l'appel à manifester en soutien à la grève générale, lancé par l'intersyndicale CSTP-FO, CSIP, Otahi et O oe to oe Rima. Si les cortèges partis du Centre hospitalier à Taaone et du siège de l'OPT à Fare ute étaient assez disparates, les manifestants se sont finalement retrouvés un plus nombreux une fois arrivés devant la présidence avenue Pouvana'a.



Parmi les manifestants, des grévistes des principaux bastions syndicaux ayant répondu à l'appel à la grève générale comme la CPS, l'OPT, EDT, ADT ou encore le Port autonome… Mais aussi de nombreux membre des collectifs opposés à l'obligation vaccinale qui manifestaient vendredi matin en brandissant des pancartes reprenant le mot d'ordre "liberté". Le retrait de la loi du Pays sur l'obligation vaccinale des soignants, personnes à risque et personnes en contact avec le public étant l'une des revendications du préavis de grève générale. Les autres points principaux étant la hausse du Smig, la réforme de la gouvernance de la CPS, la mise en place d'une caisse chômage et la protection de l'emploi local. Même si ces deux derniers points ont été rapidement évacués lors des dernières discussions.



Reste que la présidence confirmait vendredi matin qu'une reprise des négociations était prévue vendredi après-midi entre les représentants de l'intersyndicale et le gouvernement. L'horaire de 16 heures était annoncé mais susceptible de variations.





Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et ANtoine Samoyeau le Vendredi 26 Novembre 2021 à 09:38