

​1,5 milliard pour les infrastructures des Jeux du Pacifique

Tahiti le 5 novembre 2025. Le conseil des ministres a approuvé mercredi l’octroi de deux subventions d’investissement en faveur de l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française (IJSPF), dans le cadre des préparatifs des Jeux du Pacifique 2027.





Ces financements visent à soutenir la réalisation d’équipements sportifs structurants destinés tant à l’accueil des épreuves internationales qu’à la pratique durable du sport pour l’ensemble de la population.



Les subventions sont réparties comme suit :



· 1 025 000 000 de francs : financement des travaux de construction d’une salle multisports de niveau handisport dédiée à la pratique du badminton et du tennis de table, au sein du complexe sportif du collège Henri Hiro à Faa’a. Cet équipement répondra aux normes internationales requises pour l’organisation des Jeux du Pacifique 2027 et contribuera au développement du sport inclusif en Polynésie française.



· 517 000 000 F de francs : financement des travaux de construction d’une piste d’athlétisme au complexe sportif de Hitia’a, inscrits dans le cadre du Contrat de Développement et de Transformation 2025 (CDT-2025). Cette infrastructure permettra l’organisation d’épreuves d’athlétisme lors des Jeux du Pacifique 2027, ainsi que de futures compétitions régionales et internationales. Elle répondra également aux besoins de la population locale en matière de pratique sportive.



Le montant total des subventions accordées s’élève ainsi à 1 542 000 000 de francs.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 5 Novembre 2025 à 14:26 | Lu 363 fois



