​Violences du week-end : le gouvernement reconnaît des failles, Lecornu annonce des couvre-feux "localisés"

Paris, France, le 19 octobre 2026. Le gouvernement égraine lundi ses premières mesures pour répondre aux violences et au chaos qui ont marqué le week-end dans plusieurs ville de France, à commencer par l'instauration de couvre-feux "partiels" et "localisés", tandis que la crise prend un tournant de plus en plus politique, avec des critiques émanant y compris du bloc central.





Le "bordel" est "très localisé sur des centres urbains", a estimé Sébastien Lecornu lundi, à l'issue d'une cellule interministérielle de crise.



En conséquence, il a déclaré avoir "demandé aux préfets de déclencher un certain nombre de couvre-feux pour ce soir".



La carte de ces couvre-feux devrait être communiquée dans l'après-midi, mais ils seront "localisés" et "partiels", a prévenu le Premier ministre, excluant de placer l'ensemble de la capitale sous couvre-feu.



La cheffe des écologistes Marine Tondelier a jugé cette décision "lourde de conséquences": "avant de multiplier les mesures d'exception, le gouvernement doit rendre compte des décisions opérationnelles et stratégiques prises et des moyens engagés", a-t-elle dit.



Sébastien Lecornu a écarté pour l'heure l'instauration d'un état d'urgence, mais s'est dit prêt à le faire "si c'est nécessaire". D'autres manifestations sont prévues. Des gilets jaunes ont annoncé un "acte II" samedi, avant des mobilisations le 31 octobre et le 5 novembre.



"Au moins 3.000 commerces" ont été touchés par des dégradations ou des pillages ce week-end, a annoncé le ministre Serge Papin, poussant le gouvernement à mettre en place des mesures de chômage partiel dès mardi ainsi qu'un "fonds de soutien spécifique".



Le gouvernement réunit par ailleurs plusieurs plateforme en ligne lundi pour exiger le retrait d'annonces de revente d'articles issus de commerces pillés. Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta, et TikTok, sont concernées. L'Alliance française des places du commerce et la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) seront également présentes.



Sollicité par l'AFP, Vinted a affirmé appliquer "une tolérance zéro" en la matière.