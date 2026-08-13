

​Vini accepte les critiques avec humour

Tahiti le 7 septembre 2026. La semaine dernière, les pannes à répétition sur le câble reliant la Polynésie à Hawaii ont provoqué la colère des utilisateurs, tous opérateurs confondus. Les fautes d'orthographes dans les messages de l'opérateur Vini ont aussi provoqué l'indignation, ou les moqueries. Vini a répondu ce week-end, en vidéo, avec humour et auto-dérision.





Pour tenir informé ses clients, Vini avait communiqué par SMS puis sur sa page facebook, dans une rédaction précipitée, et truffée de fautes d’orthographe, ce qui a augmenté le quota de critiques de façon drastique.



Pour s’excuser de cette rédaction qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux, Vini a publié ce week-end une courte vidéo dans laquelle on voit le personnel de la compagnie prendre un cours d’orthographe. Une façon amusante de reconnaître son erreur et de promettre qu’on ne l’y reprendra plus.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 7 Septembre 2026 à 11:57 | Lu 3632 fois



