

​Vers un abattage de l’arbre aux oiseaux

Tahiti, le 21 octobre 2026 – Élagué début juillet, le célèbre arbre aux oiseaux du centre-ville de Taravao devra finalement être abattu en raison de dégradations internes. À l’issue d’une nouvelle concertation avec la SOP Manu et la Direction de l’équipement, la commune de Taiarapu-Est annonce “une décision difficile”, mais “nécessaire pour la sécurité”.





La sentence est tombée ce mercredi. Sur sa page Facebook, la commune de Taiarapu-Est informe que l’arbre aux oiseaux – célèbre manguier situé dans le centre-ville de Taravao, à l’intersection des routes de Faaone et Tautira – doit être abattu pour des raisons de sécurité.



“Son état structurel ne permet plus de garantir la sécurité des usagers de la route, notamment en cas de chute de branches ou d’effondrement. Face à cette situation, la DEQ a donc demandé à la commune de Taiarapu-Est l’autorisation d’abattre l’arbre. Cette décision, bien que difficile, constitue la seule solution envisageable pour protéger les automobilistes, les piétons et les riverains du carrefour”, explique la municipalité.

La sentence est tombée ce mercredi. Sur sa page Facebook, la commune de Taiarapu-Est informe que l’arbre aux oiseaux – célèbre manguier situé dans le centre-ville de Taravao, à l’intersection des routes de Faaone et Tautira – doit être abattu pour des raisons de sécurité. Début juillet, des travaux d’élagage avaient été effectués par la Direction de l’équipement (DEQ), épaulée par la Société d’ornithologie de Polynésie (SOP) Manu pour la sauvegarde des nids. Des branches fragilisées avaient été coupées, mais d’autres portions de l’arbre continuaient d’inquiéter les autorités, des analyses faisant état de dégradations internes.“Son état structurel ne permet plus de garantir la sécurité des usagers de la route, notamment en cas de chute de branches ou d’effondrement. Face à cette situation, la DEQ a donc demandé à la commune de Taiarapu-Est l’autorisation d’abattre l’arbre. Cette décision, bien que difficile, constitue la seule solution envisageable pour protéger les automobilistes, les piétons et les riverains du carrefour”, explique la municipalité.

​“Privilégier la sécurité des personnes”

Associée à cette concertation depuis plusieurs mois, l’association sera chargée de la prise en charge des poussins et des œufs dans les nids restants. “C’est difficile pour nous, parce que ce manguier a toujours été là et il fait partie du paysage de Taravao, mais surtout, il servait d’abri à la seule colonie d’oiseaux marins, les Noddis noirs, ici sur la Presqu’île”, remarque le président de la SOP Manu, Robert Luta, dans une vidéo publiée par la commune, tout en reconnaissant qu’il n’y a pas d’autre issue possible. “Il faut privilégier la sécurité des personnes. On a déjà suivi une première taille et on n’a pas le choix que d’aller vers ça. À mon avis, les oiseaux vont s’adapter et ils trouveront un autre endroit où nicher, mais ils vont rester sur Taravao”, rassure-t-il.



Le jour de l’abattage n’a pas encore été communiqué. Nul doute que cette date marquera un tournant, entre soulagement pour les uns – vis-à-vis des déjections – et nostalgie pour les autres.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 21 Octobre 2026 à 16:12 | Lu 278 fois



