​Vannina Crolas, un départ une nouvelle fois annoncé

Tahiti le 12 novembre 2026. La ministre de la Fonction publique est une nouvelle fois annoncée partante du gouvernement de Moetai Brotherson, trois semaines après les premières rumeurs de départ au beau milieu des discussions syndicales avec les personnels soignants.
Annoncé il y a près d’un mois maintenant, le départ de Vannina Crolas du gouvernement de Moetai Brotherson ne serait plus qu’une question de jours. Selon nos confrères de TNTV, la ministre de la Fonction publique, qui avait mis sa démission dans la balance en plein mouvement social des personnels hospitaliers et des agents de l’Arass et de la Direction de la santé, devrait cette fois-ci bien être remplacée au gouvernement.
Vannina Crolas sera donc allée au bout de son investissement lors des négociations syndicales, peut-être aussi au bout de sa copie budgétaire pour ne pas mettre tout le gouvernement dans l’embarras alors que le budget primitif 2027 devrait être déposé dans les casiers des élus de l’assemblée de la Polynésie française dans les prochains jours.
Le 11 octobre dernier, depuis la stèle Pouvana’a a Oopa où elle commémorait la mémoire du metua en compagnie d’une poignée de militants Tavini, elle avait déclaré être "entièrement membre du gouvernement et entièrement Tavini. Au gouvernement, on a des personnes qui n'ont aucun parti. Moi, je suis Tavini et je reste au gouvernement”.
Une position entre deux chaises qui l’obligeait de fait à se prononcer un jour sur une position définitive. Cette position ne sera pas du côté de Moetai Brotherson puisqu’elle expliquait alors “je me suis battue pour qu'il n'y ait pas de scission, qu'il n'y ait pas de création du groupe A fano ti’a. On ne peut pas avancer divisés, c'est l'échec assuré.”
Avec un budget qui sera très difficile à négocier, et des échéances électorales à venir qui vont bousculer les débats dans l’hémicycle de Tarahoi, Vannina Crolas semble avoir choisi son camp.
Interrogée récemment en off sur sa situation, assise à côté de Moetai Brotherson, elle n’avait pas souhaité confirmer les informations sur son départ, se contentant de lever les yeux avec un petit sourire gêné qui en disait long cependant.
Plusieurs noms circulent depuis trois semaines sur la personne qui remplacera l’ex-ministre. Alors que celui de Heitiare Oldham semblait tenir la corde, ce serait finalement celui de Christelle Sandford, l’actuelle directrice de cabinet de Vannina Crolas.
Annoncé il y a près d’un mois maintenant, le départ de Vannina Crolas du gouvernement de Moetai Brotherson ne serait plus qu’une question de jours. Selon nos confrères de TNTV, la ministre de la Fonction publique, qui avait mis sa démission dans la balance en plein mouvement social des personnels hospitaliers et des agents de l’Arass et de la Direction de la santé, devrait cette fois-ci bien être remplacée au gouvernement.
Vannina Crolas sera donc allée au bout de son investissement lors des négociations syndicales, peut-être aussi au bout de sa copie budgétaire pour ne pas mettre tout le gouvernement dans l’embarras alors que le budget primitif 2027 devrait être déposé dans les casiers des élus de l’assemblée de la Polynésie française dans les prochains jours.
Le 11 octobre dernier, depuis la stèle Pouvana’a a Oopa où elle commémorait la mémoire du metua en compagnie d’une poignée de militants Tavini, elle avait déclaré être "entièrement membre du gouvernement et entièrement Tavini. Au gouvernement, on a des personnes qui n'ont aucun parti. Moi, je suis Tavini et je reste au gouvernement”.
Une position entre deux chaises qui l’obligeait de fait à se prononcer un jour sur une position définitive. Cette position ne sera pas du côté de Moetai Brotherson puisqu’elle expliquait alors “je me suis battue pour qu'il n'y ait pas de scission, qu'il n'y ait pas de création du groupe A fano ti’a. On ne peut pas avancer divisés, c'est l'échec assuré.”
Avec un budget qui sera très difficile à négocier, et des échéances électorales à venir qui vont bousculer les débats dans l’hémicycle de Tarahoi, Vannina Crolas semble avoir choisi son camp.
Interrogée récemment en off sur sa situation, assise à côté de Moetai Brotherson, elle n’avait pas souhaité confirmer les informations sur son départ, se contentant de lever les yeux avec un petit sourire gêné qui en disait long cependant.
Plusieurs noms circulent depuis trois semaines sur la personne qui remplacera l’ex-ministre. Alors que celui de Heitiare Oldham semblait tenir la corde, ce serait finalement celui de Christelle Sandford, l’actuelle directrice de cabinet de Vannina Crolas.