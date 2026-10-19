

​Une semaine dédiée à l'audiovisuel

Tahiti, le 26 octobre 2026 - Le gouvernement de la Polynésie française a participé, ce lundi 26 octobre, à la cérémonie d’ouverture de la troisième édition de Pacific Genius, organisée à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé). Cet événement marque le lancement d’une semaine d’immersion dédiée aux métiers de l’audiovisuel.



Le président du Pays, Moetai Brotherson, a assisté lundi à la cérémonie d'ouverture de la troisième édition de Pacific Genius. Portée par la présidence de la Polynésie française et la Direction générale de l’économie numérique (DGEN), cette initiative vise à révéler les talents de la jeunesse polynésienne et à susciter des vocations dans les secteurs du numérique et des industries créatives. Après une précédente édition consacrée à l’intelligence artificielle, Pacific Genius poursuit son développement en explorant de nouvelles perspectives professionnelles.



Placée sous le thème “Motion & Émotion”, cette troisième édition réunit 15 lycéens, répartis en cinq équipes, autour d’un défi créatif : réaliser une production audiovisuelle de trois à cinq minutes sur la prévention des addictions numériques. Jusqu’au 30 octobre, les participants découvriront les différentes étapes de la création audiovisuelle, de l’écriture au montage, accompagnés par des professionnels du secteur.



Exercer un esprit critique



Au-delà de la découverte professionnelle, cette expérience collective encourage la créativité, l’esprit d’équipe et la réflexion autour des usages du numérique. Un objectif éducatif également mis en avant par la ministre de l’Éducation, Samantha Bonet-Tirao : “Ici, les jeunes apprennent en pratiquant. Ils développent des compétences essentielles : s’exprimer, coopérer, exercer leur esprit critique et apprendre à apprendre. Cette immersion leur permet aussi de découvrir de nouvelles voies et de construire leur orientation, plutôt que de la subir.”



La semaine s’achèvera le vendredi 30 octobre par une cérémonie de clôture, au cours de laquelle les jeunes pourront présenter le fruit de leur travail.



À plus long terme, le Pays souhaite donner une nouvelle dimension à Pacific Genius. Comme l’a annoncé le Moetai Brotherson lors du Forum des îles du Pacifique, en septembre dernier, l’ambition pour 2027 est d’ouvrir cet événement aux jeunes des autres pays du Pacifique. Une perspective qui permettrait de favoriser les échanges, le partage de compétences et l’émergence d’une nouvelle génération de talents à l’échelle régionale.



Rédigé par Garance Colbert le Lundi 26 Octobre 2026 à 14:47 | Lu 439 fois



