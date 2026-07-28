

​Une rentrée “rythmée” à Vairao

Tahiti, le 11 août 2026 – C’est avec un tamure marathon réunissant élèves, parents et enseignants que l’école Potii de Vairao a donné le coup d’envoi de l’année scolaire, ce mardi matin. À la fois sportive et culturelle, cette entrée en matière visait à fédérer l’ensemble de la communauté éducative autrement que par de longs discours.





C’est parti pour une nouvelle année scolaire ! Ce mardi matin, les établissements du premier et second degré ont rouvert leurs portes aux élèves. Du côté de l’école Potii de Vairao, à Taiarapu-Ouest, l’accueil était festif avec des ballons à l’entrée et de la musique dans la cour. Une dynamique qui ne s’est pas arrêtée là... Après une présentation du règlement intérieur et de l’emploi du temps en classe avec leurs enseignants, les 360 élèves de l’élémentaire et de la maternelle ont été réunis sous le préau – à l’exception des STP et primo-entrants de SP accueillis progressivement à partir de mercredi. Pas de longs discours, juste quelques mots de bienvenue et d’encouragement avant de donner le coup d’envoi d’un tamure marathon animé avec enthousiasme par un maître et une maîtresse, en français et en tahitien.



Dédramatiser et fédérer

Certains enfants, parents et enseignants avaient joué le jeu en apportant leurs pāreu, tandis que d’autres se sont laissé entrainer dans la danse, comme Jessie, venue accompagner sa fille : “C’est super, à refaire ! D’habitude, la rentrée se fait en chanson, mais là, c’est un peu plus fun pour nous comme pour nos enfants”. Une initiative soutenue par Pierre Chin Meun, inspecteur de l’Éducation nationale en charge de la circonscription pédagogique de Taiarapu et des Australes, en tournée dans les écoles : “C’est original, pourquoi pas ! C’est une façon de fédérer les parents d’élèves. On a besoin d’eux pour accompagner l’apprentissage. C’est une école où le taux d’absentéisme était assez fort, mais qui diminue progressivement. Ça se ressent au niveau des résultats d’évaluations avec une montée en performance”.



Ces quelques minutes dans une ambiance à la fois culturelle et sportive, mais surtout conviviale, ont dédramatisé la rentrée et donné le ton de l’année. “On voulait vraiment proposer quelque chose de différent cette année pour encourager les parents à participer et se retrouver tous ensemble. Le message, c’est de souhaiter la bienvenue à tout le monde et de rappeler qu’à l’école, il y a les fondamentaux comme la lecture et les mathématiques, mais c’est aussi le plaisir d’apprendre et un lieu où l’on crée du lien dans un cadre sécurisant”, explique la directrice, Odile Bernadino, qui espère mobiliser les parents tout au long de l’année. Après avoir tenté les réunions de rentrée dans les quartiers, une autre stratégie est mise en œuvre : “Il n’y aura pas d’assemblée générale, on fera des réunions en effectif réduit par pallier pour permettre aux parents de s’exprimer plus facilement”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 11 Août 2026 à 11:43 | Lu 621 fois



