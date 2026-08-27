

​Une journée du patrimoine côté montagne

Tahiti, le 15 septembre 2026 – Nature et culture seront à l’honneur, ce samedi, à Mataiea : dans le cadre des Journées du patrimoine, l’association Aoa ouvre les portes de la forêt éducative de Mo’aroa. Une deuxième édition ponctuée d’une quinzaine d’ateliers gratuits, qui enchanteront petits et grands.





Après une première édition réussie l’an dernier, Aoa Polynesian Forests participe à nouveau aux Journées du patrimoine. Rendez-vous ce samedi dans la forêt éducative de la vallée de Mo’aroa, à Mataiea, pour une journée portes ouvertes qui vise à “découvrir la forêt autrement”. Ce musée vivant à ciel ouvert regorge de curiosités, présentées lors de visites guidées qui permettent également de mettre en lumière le travail de préservation et de transmission mené par l’association.



Plusieurs intervenants spécialisés animeront des ateliers de 45 minutes à une heure autour du tapa, des teintures végétales, du feu, des vertus des plantes, de la flûte nasale (vivo) et de la conque (pū), de la photographie, du tressage et des arts créatifs. Un jeu de piste et un conte (La légende du cocotier, à 13 heures) seront particulièrement adaptés aux familles, sans oublier le retour de “l’arbre à livres” pour des lectures en pleine nature.



Tous ces temps d’échanges sont étroitement liés aux deux thématiques 2026 de cet événement d’envergure européenne, entre “Patrimoine de la photographie” et “Patrimoine en péril : raviver, résister et réimaginer”. Pour soutenir les actions d’Aoa, des plantes indigènes seront mises en vente dans une petite pépinière dédiée.



​Infos pratiques Samedi 19 septembre 2026, de 8h30 à 15 heures, dans la vallée de Mo’aroa, à Mataiea. Entrée et ateliers gratuits (inscriptions sur place). Plus d’infos sur la page Facebook : “Aoa Experiences Tahiti”.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 15 Septembre 2026 à 17:46 | Lu 210 fois



