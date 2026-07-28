

​Une formation pour un Pacifique sous tension

Tahiti, le 25 août 2026 - Câbles sous-marins, guerre de l’information, résilience des infrastructures critiques et intelligence stratégique : du 19 au 27 janvier 2027, Tahiti accueillera le 95ᵉ cycle de formation d’Intelligence économique et stratégique (IES) de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).





Dans un vaste espace Pacifique en pleine mutation géopolitique, l'objectif est clair : armer les décideurs civils et militaires du Fenua face aux menaces émergentes. C’est dans ce cadre que Tahiti accueillera, du 19 au 27 janvier 2027, le 95ᵉ cycle de formation d’Intelligence économique et stratégique (IES) de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). Organisée en étroite synergie avec l’Association des auditeurs de l’IHEDN en Polynésie française (AR28), cette session intensive de neuf jours s'adresse aux cadres des fonctions publiques, aux dirigeants d'entreprises privées ainsi qu'aux responsables institutionnels locaux.



Le programme abordera les leviers contemporains de la sécurité économique et stratégique : cybersécurité et protection des données ; renseignement en sources ouvertes ; guerre de l'influence et désinformation ; ou encore sécurité des infrastructures critiques.



Au-delà de l'apprentissage technique et des ateliers pratiques, l'IHEDN mise sur son ADN fondamental : la méthode interministérielle et le décloisonnement. En réunissant autour d'une même table des décideurs aux profils variés qui se croisent peu au quotidien, l'Institut entend bâtir une culture commune de la vigilance et de la gestion de crise. À l'issue de cette session, les lauréats intégreront le réseau très fermé des “auditeurs” de l'IHEDN, entretenu localement par l'association polynésienne afin de faire vivre ces réflexions stratégiques sur le long terme. Les candidatures s'effectuent directement en ligne sur la plateforme nationale de l'IHEDN.



Ce cycle accueille au maximum 50 auditeurs. Aucun prérequis n’est exigé pour candidater, hormis une forte motivation pour les enjeux de défense nationale et le respect des conditions suivantes : s’inscrire sur le site internet et déposer un dossier de candidature au format numérique requis avant la date de clôture des inscriptions fixée pour chaque session.



Les principaux critères pris en compte pour la sélection des candidats sont le parcours et l’expérience professionnels, l’intérêt avéré pour les enjeux de défense et de sécurité, notamment en matière de souveraineté économique et numérique, et la capacité à interagir et à s’intégrer.



La participation coûte 1 530 euros pour le secteur privé et 1020 euros pour le secteur public.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 25 Août 2026 à 18:03 | Lu 237 fois



