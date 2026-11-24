

​Une étude sur les cancers radio-induits demandée par Mereana Reid-Arbelot

Tahiti le 24 novembre 2026. La députée Mereana Reid-Arbelot continue son combat pour la reconnaissance des effets des essais nucléaires par l’État en Polynésie française. Depuis l’Assemblée nationale la nuit dernière, elle a posté une vidéo dans laquelle elle explique avoir envoyé un courrier demandant à la France de mettre en œuvre une étude épidémiologique recommandée par la commission d'enquête sur les essais nucléaires. Une démarche qui force un peu Moetai Brotherson à s’investir dans le projet.





Souvent évoquée, jamais réalisée. Une étude épidémiologique a été demandée cette semaine par la députée Mereana Reid-Arbelot dans un courrier envoyé à Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, et au président de la Polynésie française, Moetai Brotherson.



Au cœur de ce courrier, l’élue indépendantiste demande « de donner une suite concrète » à la recommandation n° 13 du rapport de la commission d'enquête parlementaire déposé le 10 juin 2025, à savoir la réalisation d’une étude épidémiologique, « dans des conditions définies par la CCSCEN (Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires), afin d'étudier et d'analyser les causes de l'éventuelle sur-incidence de certains types de pathologies en Polynésie française ».



"Le Pays doit prendre la tête de cette étude de grande ampleur sur les cancers, en élaborer le protocole et les procédures de réalisation, puis en assurer la conduite dans les conditions définies par la CCSCEN", demande Mereana Reid-Arbelot.



Pour la députée, la démarche a déjà été évoquée à de nombreuses reprises et elle appelle désormais les deux gouvernements à travailler ensemble pour mettre en place une convention de cofinancement.



Ainsi, elle demande à Moetai Brotherson "de piloter l'étude, d'en assumer la part principale du financement et d'inscrire les premiers crédits nécessaires à sa préparation dans son projet de budget 2027", et demande à la ministre de la Santé "d’apporter un financement complémentaire et de mobiliser ses moyens humains et scientifiques, notamment l'Institut national du cancer, Santé publique France et, selon les besoins du protocole, l'Inserm ».



Dans sa missive, Mereana Reid-Arbelot rappelle qu’il faudra à cette occasion "faciliter l'accès aux archives et aux données relevant de ses services". "Une étude conduite par le Pays avec le concours de l'État, selon un protocole indépendant et transparent, renforce la crédibilité de ses résultats et la confiance des Polynésiens envers les institutions du Pays comme de l'État", explique-t-elle pour appuyer sa démarche.



Afin de donner la première impulsion à son projet, la députée annonce aussi dans son courrier qu’un amendement à la seconde partie du projet de loi de finances pour 2027 sera déposé afin d'ouvrir 250 000 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur un programme nouveau consacré à la contribution de l'État à cette étude épidémiologique. Une démarche qui, intrinsèquement, invite le président du Pays à faire de même alors que le budget du Pays sera prochainement débattu à l’Assemblée de la Polynésie française.



"Cette étude ne doit ni se substituer aux droits à indemnisation ni en suspendre l'exercice", conclut la députée. "Elle doit mieux éclairer la prévention, le suivi sanitaire et les décisions de réparation".





Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 24 Novembre 2026 à 12:36 | Lu 266 fois



