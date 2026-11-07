

​Une caserne pour les pompiers de Ua Pou

Tahiti, le 7 novembre 2026 – Aux Marquises, la commune de Ua Pou est désormais dotée d’un centre d’incendie et de secours en bonne et due forme. La caserne a été inaugurée ce samedi, en présence du président du Pays et du haut-commissaire.





Reçus par le maire de Ua Pou, Joseph Kaiha, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, et le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, ont procédé ce samedi à l’inauguration du centre d’incendie et de secours de l’île. “Pendant des années, les sapeurs-pompiers volontaires de Ua Pou ont assuré les secours sans caserne, avec des camions et un bateau privés d’abri. Le CIS inauguré ce samedi à Hakahau leur donne enfin les moyens de travailler dans de bonnes conditions”, annonce le gouvernement sur les réseaux sociaux. Ce nouvel équipement à 198,8 millions de francs a été financé via le Fonds intercommunal de péréquation (FIP).



Autre inauguration d’importance : la route territoriale bétonnée visant à renforcer le désenclavement des vallées de Hohoi et de Hakatao. Elle a été financée à hauteur de 175 millions de francs au titre du Troisième instrument financier (3IF), précise l’État par voie de communiqué.



Ce déplacement a aussi été l’occasion de poser la première pierre de la future cantine du centre scolaire primaire de Hakahau, entre autres rencontres et visites.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 7 Novembre 2026 à 16:37 | Lu 266 fois



