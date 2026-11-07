​Une caserne pour les pompiers de Ua Pou

Tahiti, le 7 novembre 2026 – Aux Marquises, la commune de Ua Pou est désormais dotée d’un centre d’incendie et de secours en bonne et due forme. La caserne a été inaugurée ce samedi, en présence du président du Pays et du haut-commissaire.
Reçus par le maire de Ua Pou, Joseph Kaiha, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, et le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, ont procédé ce samedi à l’inauguration du centre d’incendie et de secours de l’île. “Pendant des années, les sapeurs-pompiers volontaires de Ua Pou ont assuré les secours sans caserne, avec des camions et un bateau privés d’abri. Le CIS inauguré ce samedi à Hakahau leur donne enfin les moyens de travailler dans de bonnes conditions”, annonce le gouvernement sur les réseaux sociaux. Ce nouvel équipement à 198,8 millions de francs a été financé via le Fonds intercommunal de péréquation (FIP).
Autre inauguration d’importance : la route territoriale bétonnée visant à renforcer le désenclavement des vallées de Hohoi et de Hakatao. Elle a été financée à hauteur de 175 millions de francs au titre du Troisième instrument financier (3IF), précise l’État par voie de communiqué.
Ce déplacement a aussi été l’occasion de poser la première pierre de la future cantine du centre scolaire primaire de Hakahau, entre autres rencontres et visites.
Reçus par le maire de Ua Pou, Joseph Kaiha, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, et le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, ont procédé ce samedi à l’inauguration du centre d’incendie et de secours de l’île. “Pendant des années, les sapeurs-pompiers volontaires de Ua Pou ont assuré les secours sans caserne, avec des camions et un bateau privés d’abri. Le CIS inauguré ce samedi à Hakahau leur donne enfin les moyens de travailler dans de bonnes conditions”, annonce le gouvernement sur les réseaux sociaux. Ce nouvel équipement à 198,8 millions de francs a été financé via le Fonds intercommunal de péréquation (FIP).
Autre inauguration d’importance : la route territoriale bétonnée visant à renforcer le désenclavement des vallées de Hohoi et de Hakatao. Elle a été financée à hauteur de 175 millions de francs au titre du Troisième instrument financier (3IF), précise l’État par voie de communiqué.
Ce déplacement a aussi été l’occasion de poser la première pierre de la future cantine du centre scolaire primaire de Hakahau, entre autres rencontres et visites.