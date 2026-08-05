

​Un projet de route menace un élevage porcin

Tahiti, le 2 septembre 2026 - Un projet d'aménagement routier suscite de vives inquiétudes au cœur de la vallée de Titaaviri, à Papeari. En cause : le tracé d'une nouvelle voie de circulation desservant une zone industrielle, qui traverserait de part en part l'exploitation porcine.





Saisi pour évaluer la situation d’un projet routier visant à desservir une zone industrielle et qui traverserait une exploitation porcine de part en part, à Papeari, le Groupement de défense sanitaire animal de Polynésie française (GDS-A PF) vient de rendre un avis technique particulièrement défavorable, pointant des risques sanitaires, économiques et zootechniques majeurs. Avec une capacité d'environ 200 truies reproductrices, cette structure constitue un maillon de la filière porcine locale et de l'approvisionnement de l'abattoir territorial. Or, pour les experts du GDS-A PF, l'implantation d'un axe routier au milieu des installations rompt l'équilibre sanitaire et opérationnel de l'exploitation.

​Menaces sur la biosécurité et le bien-être animal Jusqu'alors préservé par son isolement au fond de la vallée de Titaaviri, l'élevage se verrait exposé à un flux de véhicules et de personnes extérieures. Ce va-et-vient accru augmenterait considérablement le risque d'introduction de pathogènes – véhiculés par les pneus, les chaussures ou des déchets alimentaires. Une crise sanitaire à cet endroit aurait des répercussions immédiates sur la production de viande locale, alerte la GDA-A PF. Au-delà de la menace infectieuse, l’organisme alerte sur les nuisances sonores générées par le trafic vers la zone industrielle.



Les porcs étant très sensibles au bruit, ce stress prolongé risquerait d'altérer gravement les performances de l'élevage : baisse de la reproduction, hausse de la mortalité néonatale, baisse de la croissance et recrudescence d'agressivité (morsures, caudophagie).

Un frein au développement de la filière Sur le plan logistique, le passage d'une route diviserait le site, compliquant la circulation quotidienne des employés, du matériel et du bétail. Plus critique encore : cette infrastructure viendrait compromettre les projets d'extension de l'éleveur. Actuellement scindée entre un atelier de maternité à Papeno’o et des ateliers d'engraissement à Papeari, l'exploitation prévoyait de tout regrouper sur le site de Titaaviri afin de supprimer les transports de porcelets entre les deux communes.



La parcelle ciblée pour accueillir la nouvelle maternité se trouvant directement sur le tracé de la route, ce regroupement stratégique est aujourd'hui menacé. Dans ses conclusions signées par sa directrice et vétérinaire, Joséphine Malafesse, le GDS-A PF estime que le projet de voie de circulation porterait un coup dur à la biosécurité, au bien-être animal et à l'avenir même de cette exploitation.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 2 Septembre 2026 à 15:36 | Lu 768 fois



