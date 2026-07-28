

​Un parking à Arue pour prendre son bus

Tahiti, le 26 août 2026 - Le ministre des Grands Travaux, de l'Équipement a présenté les principaux projets portés par le Pays pour améliorer les déplacements, les infrastructures et la sécurité dans la commune.





En matière de mobilité, le Pays poursuit son objectif de développement des transports collectifs et des mobilités actives, afin d'offrir des alternatives à la voiture individuelle et de fluidifier les déplacements dans l'agglomération.



À Arue, cette politique se traduira par la réalisation, en accord avec la commune, d'un parking-relais à usage mixte d'environ 300 places à l'horizon 2030. Ce projet est actuellement au stade d'études de faisabilité. Il permettra aux automobilistes de stationner leur véhicule et de poursuivre leur trajet en bus. À terme, il sera relié à Pirae et au centre-ville de Papeete par des voies réservées sur l'avenue Ariipaea Pomare.



L'offre de transports collectifs continue par ailleurs de s'améliorer. En 2025, la ligne 9 desservant le quartier Erima a bénéficié de neuf arrêts supplémentaires vers les hauteurs. D'ici la fin de l'année 2026, les lignes n° 2, 21 et 31, qui desservent Arue, verront leur fréquence augmenter grâce à la mise en service de 18 nouveaux bus.



Un schéma directeur des mobilités actives sur l'île de Tahiti est en cours de finalisation. Il permettra de définir, d'ici la fin de l'année 2026, des actions alternatives à l'usage des véhicules individuels.



Pour réduire la congestion routière, le Pays prévoit la création d'une voie de contournement du giratoire de Erima, appelée “shunt”, dans le sens Mahina-Papeete. Cet aménagement, réalisé sans impact foncier, permettra aux véhicules venant de la côte est de contourner le giratoire. Il prévoit aussi une seconde voie d'insertion depuis Erima. Une amélioration de la circulation est attendue, notamment le matin.



Le Pays prévoit aussi de reconstruire et de recalibrer le dalot dégradé et insuffisamment dimensionné situé sous le giratoire, afin d'améliorer l'évacuation des eaux et la protection contre les inondations. Cette opération est programmée pour 2028.



L'investissement global consacré au shunt et à cet ouvrage hydraulique est estimé à 500 millions de francs.



La route de Tefaaroa et les ponts franchissant la rivière Pohaiatera feront prochainement l'objet de travaux, leur état nécessitant une réfection importante. Il est prévu de rénover la chaussée et d'aménager des trottoirs couvrant le caniveau, sur un premier tronçon d'environ 600 mètres, pour un investissement estimé à 100 millions de francs.



Concernant les ponts, les études et les échanges avec les propriétaires concernés se poursuivent, afin de permettre l'organisation du chantier et de maintenir la circulation pendant les travaux

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 26 Août 2026 à 20:06 | Lu 155 fois



