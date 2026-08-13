

​Un nouveau collectif d’entrepreneurs à Moorea

Tahiti le 09 septembre 2026. Business Amui est le nom du nouveau collectif créé par de jeunes entrepreneurs de Papetoai. Le but de ses fondateurs est de réunir les entrepreneurs du district, de partager leurs expériences et d’accompagner les porteurs de projets. Ils invitent les entrepreneurs et les porteurs de projets des autres communes associées à les rejoindre. La première rencontre s’est tenue mardi soir à la mairie, avec le soutien du Moorea Business Hub.





Un nouveau collectif, baptisé Business Amui, a été créé par de jeunes entrepreneurs de Papetoai. Il organise des rencontres pour permettre aux entrepreneurs locaux d’échanger sur leur activité. Il souhaite aussi accompagner les porteurs de projets du district dans le lancement de leur entreprise et leurs démarches. La première rencontre s’est tenue mardi soir à la mairie (de Papetoai). L’idée est partie du constat que plusieurs jeunes entrepreneurs de Papetoai, déjà en activité dans des domaines comme le jardinage, le nettoyage, l’agriculture ou la location de scooters, sont peu visibles. Beaucoup trouvent leurs clients grâce au bouche-à-oreille et communiquent peu sur les réseaux sociaux. “Il y a beaucoup d’entrepreneurs qui manquent de visibilité. Nous savions qu’ils avaient une activité, mais nous ne savions pas toujours dans quel domaine. Nous avons donc voulu nous retrouver pour échanger et partager des bons plans” explique Arapari Maraeura, une des fondatrices du collectif.



Les organisateurs voulaient réunir des entrepreneurs autour d’un repas partagé. Toutefois, à la demande de plusieurs porteurs de projets, ils ont décidé de les accueillir pour partager leur expérience. “Certains entrepreneurs ont reçu des aides ou suivi des formations. Ils peuvent expliquer aux porteurs de projets comment avancer. Business Amui a été créé pour permettre ce partage”, poursuit-elle.



Les membres de Business Amui veulent aussi montrer une autre image de Papetoai, souvent victime d’une réputation négative. Selon eux, la commune associée compte de nombreux jeunes capables d’entreprendre, mais leurs efforts restent trop discrets. “J’ai toujours voulu changer l’image de Papetoai et mettre les jeunes en valeur. Ils ont de l’or dans les mains, mais ils ne savent pas toujours comment l’utiliser. Certains abandonnent quand ils rencontrent des difficultés administratives. Nous avons été accompagnés et nous voulons maintenant les aider à notre tour”, indique Arapari Maraeura.



Cette volonté est partagée par Hiroa Rumia. Originaire de Papetoai, cette entrepreneure de 32 ans enseigne l’anglais dans une école privée et a créé un bar à smoothies à base de produits locaux. Elle a rejoint Business Amui pour parler de son parcours, mais aussi pour apprendre des autres participants. “Je veux montrer aux jeunes qu’il est possible d’entreprendre. S’ils ont un projet, il faut les encourager à aller jusqu’au bout. Beaucoup de personnes ont du potentiel à Papetoai et veulent réussir”, affirme-t-elle. Pour elle, voir des habitants du district réussir peut donner envie à d’autres de se lancer. “Les jeunes doivent voir que d’autres personnes de Papetoai ont déjà créé leur entreprise. Ils sont motivés, mais ils ont besoin d’un soutien financier ou moral pour avancer”, ajoute-t-elle.



Teuira Rody fait également partie des fondateurs de Business Amui. Il travaille dans l’agriculture, notamment dans l’hydroponie et la culture sous serre. Après avoir lui-même rencontré des difficultés au début de son activité, il veut maintenant orienter ceux qui se lancent. “Il est difficile de tout faire seul, surtout pour les démarches administratives. Je peux les aider à chercher un financement ou à obtenir des aides, car je suis passé par là”, témoigne-t-il. Le Moorea Business Hub, espace de coworking et d’accompagnement créé par John Tehuritaua, était également présent lors de cette première rencontre pour soutenir le nouveau collectif. Les fondateurs de Business Amui souhaitent poursuivre leurs rencontres. Ils restent aussi ouverts aux entrepreneurs et aux porteurs de projets des autres communes associées de Moorea.

Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 9 Septembre 2026 à 17:54 | Lu 252 fois



