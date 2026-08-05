

​Trois priorités polynésiennes portées devant les agences régionales du Pacifique

Tahiti, le 1er septembre 2026 - Moetai Brotherson a pris la parole lundi 31 août lors du dialogue des dirigeants du Pacifique avec le Conseil des organisations régionales du Pacifique (CROP), dans le cadre du 55ᵉ Forum des dirigeants des îles du Pacifique. Cet échange de haut niveau portait sur trois grands chantiers : la gouvernance du numérique et de l'intelligence artificielle, la transition énergétique, et l'évolution de l'architecture régionale.



Chaque chef d'État ou de gouvernement était invité à exposer ses attentes, afin que l'action des organisations régionales colle davantage aux réalités des politiques publiques menées dans chaque pays membre.



Du côté du numérique, le président a plaidé en faveur de technologies conçues par et pour les Polynésiens, plutôt que simplement importées. Il a mis en avant Pacific Genius, programme lancé par le Pays en novembre 2025 pour former la jeunesse aux métiers du numérique, de l'innovation et des industries créatives, et a proposé d'en ouvrir l'accès aux jeunes des autres États du Pacifique.



Sur l'énergie, Moetai Brotherson a rappelé que la dépendance aux hydrocarbures importés expose les populations aux chocs des prix mondiaux, avec des conséquences directes sur les transports, le coût des produits importés et le coût de la vie.



Un engagement historique du Pays



Le chef de l’exécutif de Polynésie française a proposé une mutualisation des achats de carburant entre pays du Pacifique pour peser sur les prix, tout en insistant sur le développement de solutions locales : le Swac polynésien, l'énergie thermique des mers (ETM) ou encore la désalinisation en eau profonde. Il a aussi appelé à étudier la production locale de carburant d'aviation durable (SAF) à partir d'algues, alors que les compagnies polynésiennes peinent à s'approvisionner face à des obligations internationales d'incorporation de SAF appelées à se durcir — un enjeu d'autant plus sensible que la Polynésie française opère certains des vols les plus longs au monde.



Enfin, sur la coopération régionale, le président a défendu une meilleure coordination entre organisations, sans démanteler celles qui fonctionnent. Il a notamment défendu l'Organisation du tourisme du Pacifique Sud (SPTO), qui promeut la destination Polynésie française à l'international, en s'appuyant sur un audit indépendant de KPMG jugeant possible une meilleure coordination régionale sans remettre en cause l'expertise touristique de la SPTO. Moetai Brotherson a aussi souligné l'engagement historique du Pays dans cette organisation régionale chargée de promouvoir et de développer le tourisme durable dans l'océan Pacifique.



Avec communiqué

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 1 Septembre 2026 à 19:53 | Lu 708 fois



