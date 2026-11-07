

​Travaux de nuit au PK 6,5 de Faa’a

Tahiti, le 7 novembre 2026 – Le ministère des Grands travaux annonce le coup d’envoi de travaux nocturnes pour procéder à la réparation d’un dalot à Faa’a, à compter de ce lundi 9 novembre, avec mise en place d’un alternat routier et d’une déviation piétonne.





Par voie de communiqué, le ministère des Grands travaux annonce que des travaux de réparation d’un dalot au PK 6,5, côté mer, à Faa’a, seront réalisés du lundi 9 au samedi 21 novembre 2026, uniquement de nuit (19 à 4 heures) et selon les conditions météorologiques. Afin de garantir la sécurité des usagers, la circulation sera régulée par alternat et les cheminements piétons seront déviés sur le trottoir opposé, côté montagne. Les usagers sont appelés à redoubler de vigilance durant cette période.



Rédigé par D'après communiqué le Samedi 7 Novembre 2026 à 15:47 | Lu 340 fois



