​To’a Reef : 13 actions récompensées

Une troisième édition en faveur de la protection des récifs et des lagons (Crédit : haut-commissariat).
Tahiti, le 11 novembre 2026 – La cérémonie de remise des trophées To’a Reef s’est tenue mardi soir : l’association Tamari’i no te moana a remporté le grand prix pour son projet Moana Fenua, qui vise à transformer les algues envahissantes en ressources agricoles.
Dans la continuité d’un village de l’océan organisé par l’Ifrecor Polynésie à l’hôtel Intercontinental de Faa’a, la remise des trophées To’a Reef s’est tenue mardi soir. Treize lauréats ont été distingués pour leurs actions en faveur de la protection des récifs et des lagons, soutenues à hauteur de 4,3 millions de francs par l’État. Le grand prix a été décerné à l’association Tamari’i no te moana pour son projet Moana Fenua, qui vise à transformer les algues envahissantes en ressources agricoles.
Les autres prix reviennent à Polynacre Kotuku Fakarava avec Recicoq (innovation), à Ocean Shiver avec Seacret (sensibilisation), à Tahiti Fadwatch avec Récif DCPd (archipels) et à IREMP avec Fenua Findex (science participative). Le double coup de cœur du public récompense Te Mana o te moana avec Te Hono o te honu e te remu et la section patrimoine du collège de Arue avec Ambassadeurs Pacific’action pour Tahiti 2027. Plusieurs établissements scolaires ont également été primés autour du thème “Mon récif, ma culture”.
Dans la continuité d’un village de l’océan organisé par l’Ifrecor Polynésie à l’hôtel Intercontinental de Faa’a, la remise des trophées To’a Reef s’est tenue mardi soir. Treize lauréats ont été distingués pour leurs actions en faveur de la protection des récifs et des lagons, soutenues à hauteur de 4,3 millions de francs par l’État. Le grand prix a été décerné à l’association Tamari’i no te moana pour son projet Moana Fenua, qui vise à transformer les algues envahissantes en ressources agricoles.
Les autres prix reviennent à Polynacre Kotuku Fakarava avec Recicoq (innovation), à Ocean Shiver avec Seacret (sensibilisation), à Tahiti Fadwatch avec Récif DCPd (archipels) et à IREMP avec Fenua Findex (science participative). Le double coup de cœur du public récompense Te Mana o te moana avec Te Hono o te honu e te remu et la section patrimoine du collège de Arue avec Ambassadeurs Pacific’action pour Tahiti 2027. Plusieurs établissements scolaires ont également été primés autour du thème “Mon récif, ma culture”.