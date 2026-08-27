

​Taiarapu-Est : une baleine emmêlée à une bouée

Tahiti, le 14 septembre 2026 – Le Réseau des gardiens de l’océan et Mata Tohora lancent un appel à témoignages et à la vigilance pour tenter de retrouver la baleine concernée, qui aurait été aperçue dimanche après-midi à Pueu.





Le Réseau des gardiens de l’océan (RGO) a publié un signalement, ce lundi matin, sur les réseaux sociaux. Dimanche après-midi, une baleine emmêlée à un pōito – bouée de pêche attachée à une corde – aurait été aperçue à Taiarapu-Est, du côté de Pueu et en direction de Tautira. “Le pōito ne l’empêche pas de nager, mais représente un risque réel : fatigue accrue, risque d’accrochage sur un récif ou un obstacle, aggravation de l’emmêlement au fil des déplacements”, est-il précisé.



Mobilisée à Teahupo’o depuis plusieurs jours, l’association Mata Tohora s’est rendue à Pueu dimanche, alertée par la Direction de l’environnement (Diren) et un riverain. Une mère et son petit ont été inspectés, mais il ne s’agissait pas de l’individu recherché.



Un appel à la vigilance est lancé à l’intention de l’ensemble des usagers de la mer. Joignable au 89 57 14 30, le RGO recherche toute information utile : localisation, direction de déplacement et tout élément visible concernant l’emmêlement.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 14 Septembre 2026 à 11:43 | Lu 528 fois



