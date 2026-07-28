

​Tahiti Nui Helicopters change de main

Tahiti, le 10 août 2026 - L’autorité polynésienne de la concurrence a reçu le 7 août dernier une notification de prise en main exclusive de la société Tahiti Nui Helicopters par la SAS Tavake.





“L’opération consiste en l’acquisition, par la société Tavake, du contrôle exclusif de la société Tahiti Nui Helicopters, qui a pour activité l’exploitation commerciale d’hélicoptères en Polynésie française pour des activités de transport aérien de passagers, en grande majorité dans le cadre d’évacuations sanitaires, ainsi que, plus accessoirement, pour des vols à la demande, des vols touristiques, du transport de fret et des travaux aériens”, précise l’Autorité polynésienne de la concurrence après avoir reçu le 7 août une notification de prise en main exclusive de Tahiti Nui Helicopters par la SAS Tavake.



Les personnes adressant des observations à l’Autorité doivent obligatoirement préciser si elles contiennent des informations constituant des secrets d’affaires.



La SAS Tahiti Nui Helicopters avait été lancée par Air Tahiti Nui en 2018. Tahiti Nui Helicopters était une société par actions simplifiée (SAS) détenue à 50 % par Air Tahiti Nui et à 50 % par HBG, groupe franco-suisse, leader français du transport aérien en hélicoptère.



Le mois dernier, Radio 1 expliquait que la société, malgré une année 2025 difficile d’un point de vue comptabilité, allait investir dans quatre hélicoptères neufs. “Le bon de commande avait été signé par Lionel Guérin, directeur général d’Air Tahiti Nui, qui assure donc la présidence de la filiale Tahiti Nui Helicopters, le 30 juin, au lendemain d’un conseil d’administration de la compagnie”, précisaient nos confrères de la radio.



La SAS Tavake est présidée et dirigée par Mathieu Bechonnet, ancien directeur général d'Air Tahiti Nui.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 10 Août 2026 à 17:58 | Lu 1459 fois



