

​Souveraineté alimentaire, une salade de bruit

Tahiti, le 11 novembre 2026 - La souveraineté alimentaire, problématique chère à la Polynésie française, est sur toutes les lèvres en ce moment. Après la divulgation d’un rapport d’auto-saisine par le Conseil économique, social, environnemental et culturel la semaine passée, c’est au tour de l’assemblée de la Polynésie française d’étudier ce jeudi un rapport public thématique définitif relatif à l’agriculture et à la souveraineté alimentaire. Ce rapport de la CTC synthétise les rapports d’observations définitives précédents qu'elle a publiés en 2025 et 2026 sur les contrôles des comptes et de la gestion de l’établissement public Vanille de Tahiti, de la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire et de la politique agricole et de souveraineté alimentaire menée par la collectivité de la Polynésie française ainsi que les réponses apportées.





Pas de recommandations dans le rapport de la Chambre territoriale des comptes (CTC) rendu le 27 octobre dernier sur la souveraineté alimentaire en Polynésie française, mais une synthèse d’une cinquantaine de pages qui revient sur les grands défis qu’il reste encore à surmonter au Fenua. “Entre 2020 et 2023, les importations de produits agricoles bruts ont atteint 63 milliards de francs, contre 30,4 milliards de francs de production locale commercialisée”, expose la CTC qui met donc en évidence que seul un produit sur trois est local dans les assiettes. Le taux de produits agricoles est encore plus faible avec seulement 32,8 %.



Le déséquilibre est encore plus marqué pour les produits agroalimentaires, dont les importations représentent en valeur près de vingt fois la production locale transformée avec onze filières sur treize en recul en volume de production sur ces trois années.



Dans ce contexte, la nouvelle majorité arrivée en 2023 a repensé la politique agricole, la faisant passer de 334 actions à 92 actions “dont l’articulation, le financement et le suivi doivent encore être stabilisés”, note la CTC.



Pour accompagner le Pays, la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire tente bien quelques actions, majoritairement financées par un soutien massif du Pays, mais les annonces, rapports et autres journées dédiées font plus de bruit que d’effets concrets sur un réel développement de la souveraineté alimentaire.

La CTC recommande à nouveau la dissolution de l’Épic Vanille Même chose pour l’Épic Vanille, que la CTC recommandait purement et simplement de fermer mais à qui le gouvernement de Moetai Brotherson a laissé une chance de se restructurer. “La cible de 100 tonnes de vanille mûre en 2020 n’a donné lieu qu’à une production de 40,145 tonnes”, rappelle la CTC. “En outre, le modèle économique de cet établissement industriel et commercial demeure largement dépendant des crédits publics du Pays. Cet ensemble de constats justifie la préparation, avec la Polynésie française, des conditions économiques et sociales adéquates à sa dissolution, dans le respect de la continuité des missions publiques et des compétences à préserver”, conclut la Chambre une nouvelle fois.



Par ce mémoire en synthèse, la Chambre territoriale des comptes entend “privilégier un meilleur pilotage des instruments existants”, avec “des données économiques fiabilisées”, “une planification recentrée”, “des opérateurs sécurisés”, “une évaluation effective des aides et une responsabilisation accrue des acteurs professionnels dans une logique collective qui reste à affirmer”.

Le plan de souveraineté alimentaire en cours de formalisation Dans ses réponses aux constatations du rapport, le président du Pays, Moetai Brotherson a affirmé que “le gouvernement est en cours de formalisation de son plan de souveraineté alimentaire”. Ce dernier vise notamment à “donner une définition opérationnelle et partagée de la souveraineté alimentaire, adaptée aux réalités polynésiennes, hiérarchiser un nombre resserré de priorités d'action, identifier, pour chacune d'elles, des indicateurs et des résultats attendus à l'horizon 2036, assortis de jalons intermédiaires et préciser les responsabilités des services, établissements et partenaires chargés de leur mise en œuvre”.



Un plan qui sera soumis, “avant la fin de l’année 2026”, à la validation du gouvernement à l’issue de cette phase. “Une fois validé, il constituera la cadre de référence de la politique du Pays en matière de souveraineté alimentaire”, conclut-il. “Il orientera en particulier l'amendement du schéma directeur de l’agriculture à partir de son bilan à mi-parcours, dont l’étude doit démarrer en décembre 2026, afin que le schéma révisé en constitue la déclinaison agricole."

Les chiffres clés Le schéma directeur 2021-2030 comprend 334 actions correctives, pour une dépense prévisionnelle affichée de 102 milliards de francs.

Le Pays a engagé en mai 2023 la rédaction d’un code rural, confiée à un consultant pour 8,4 millions de francs. Le projet, remis au ministère de l’Agriculture en novembre 2024, n’a toujours pas été présenté.

Entre 2020 et 2023, les importations de produits agricoles ont atteint un montant cumulé de 63 milliards de francs. Sur la même période, la production locale commercialisée s’est établie à 30,4 milliards de francs.

Entre 2020 et 2023, la production locale agro-industrielle a reculé de 50,3 %, alors que les importations progressaient de 29,8 %.

Entre 2020 et 2024, le soutien versé aux producteurs et le financement du déficit structurel de l’Huilerie de Tahiti ont représenté environ 8,35 milliards de francs. Malgré ce soutien, la production de coprah a reculé de 21 % en valeur et de près de 24 % en tonnage.

La production de taro, de fei ou de uru a diminué de 67 % en volume depuis 1995. Dans le même temps, les tonnages de riz importés ont augmenté de 41 %.

Le schéma directeur de l’agriculture de 2011 visait 100 tonnes de vanille mûre en 2020. La production réalisée en 2020 n’a atteint que 40,145 tonnes.

Les données produites par le Pays indiquent, entre 2015 et 2024, une hausse moyenne des prix de 45 % pour les légumes locaux, de 38 % pour les fruits et de 50 % pour les produits vivriers.

Les dépenses cumulées de la collectivité au titre de l’agriculture et de l’élevage ont atteint 29,1 milliards de francs entre 2020 et 2024.

Le projet de transition agroécologique vivrière et agro-transformation (Tavivat) concerne dix communes pilotes. Son coût prévisionnel atteint 3 milliards de francs, dont 900 millions cofinancés par l’État. La phase de diagnostic a identifié des rendements faibles, une maîtrise technique insuffisante et des capacités logistiques et de stockage limitées.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 11 Novembre 2026 à 16:55 | Lu 501 fois



