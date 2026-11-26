

​Somstat : “Les actionnaires sont la clé de sortie”

Tahiti le 26 novembre 2026 - Même après 36 jours de grève à la Société de manutention de carburant aviation de Tahiti (Somstat), les salariés “ne comptent rien lâcher”. Les 80% de grévistes sont toujours autant “mobilisés”. Ces derniers demandent désormais aux actionnaires de négocier considérant que le directeur “n'arrive pas à gérer le conflit”.



Cinq semaines après le début du mouvement social, les grévistes à la Société de manutention de carburant aviation de Tahiti (Somstat) restent déterminés. “On ne compte rien lâcher”, précise le délégué syndical de la CSIP Raunui Makiroto.



Les personnels de la Somstat et d’Air Tahiti sont entrés en grève le 22 octobre dernier. Air Tahiti a signé un protocole d’accord au 31e jour de conflit alors qu’à la Somstat le mouvement social s’enlise. “Le directeur bloque. Pourtant certains sujets pourraient être réglés de suite sans que la société ne soit mise en difficulté financièrement”, assure Rainui Makiroto.



Le préavis de grève compte 17 points de revendication dont deux prioritaires : la cédéisation des deux CDD dû au manque d’effectif et la prime panier. “On ne sortira pas du conflit tant qu'on n'aura pas de réponse sur ces deux premiers points”, assure le délégué syndical.



“Quatre ans qu'on se bat pour des embauches”



Le manque d’effectif est l’un des points qui cristallisent les négociations. Selon Raunui Makiroto, en 2007, la société comptait 24 salariés contre 21 aujourd’hui. “Je ne comprends pas, on a une hausse de la fréquentation des vols, une hausse du nombre d'aéronefs, particulièrement du côté domestique mais l'effectif ne suit pas.” Les grévistes insistent donc sur la cédéisation des deux agents en CDD. “Le gros problème aujourd'hui, c'est que la direction ne veut pas les cédéiser car ils font la grève avec nous. Pas question qu’on les lâche et qu’on les abandonne. Ils ont acquis de l'expérience, c'est mieux de les mettre en CDI. En plus, ils sont déjà employés chez nous donc il n’y aura pas d'augmentation des charges salariales”, explique Raunui Makiroto.



Raunui Makiroto dénonce aussi une politique de réduction des effectifs et le recours à l’emploi temporaire. “C'est la politique mise en place depuis quasiment vingt ans. Ils ont toujours voulu réduire l'effectif pour mettre en avant tout ce qui est emploi précaire et ont aussi voulu externaliser le métier d'agent de piste. Cela fait quatre ans qu'on se bat pour des embauches et pour freiner l’emploi précaire.” Il ajoute que ce manque d’effectif leur donne “très peu de marche de manœuvre. Du coup, on court de gauche à droite. Et c’est bien connu, dans l'aviation, on n'a pas le droit à l'erreur”.



Une prime panier réclamée depuis 35 ans



L’autre revendication prioritaire concerne la prime panier. Selon Raunui Makiroto, cette prime existe depuis la signature du protocole d’accord de juin 1991 mais n’aurait jamais été versée aux salariés sur piste. Le problème explique le délégué syndical porte sur “l'interprétation de ce protocole d’accord”. Il explique que les agents de piste travaillent en journée continue pour assurer l’avitaillement. “Nos journées commencent à 4 heures du matin et finissent à 14 heures car il y a des interventions toutes les 15 minutes surtout entre 11 heures et midi (…). On ne peut pas rentrer au dépôt pour déjeuner lorsqu’il y a les avitaillements à faire ou lorsqu’un avion a du retard.”



Il précise que la convention collective est claire. “Si tu es empêché de retourner sur ton lieu de travail pour déjeuner/dîner, tu as droit à la prime panier. Et ils ont toujours refusé de nous l'octroyer.” La direction, selon Raunui Makiroto, balaie d’un revers de main ces arguments. “Pour le directeur, juridiquement, on n’est pas empêché mais on doit quand même rester sur la piste pour la nécessité de service.” Une dépense, selon lui, que la société pourrait largement supporter d'autant que “le directeur nous a annoncé que le chiffre d’affaires de la Somstat a progressé”. Raunui Makiroto regrette que cette hausse ne serve pas des avancées sociales.



Inquiétudes



Le délégué syndical de la CSIP dénonce plusieurs “irrégularités et manquements aux règles de sécurité”. Il avance les “dépassements de la durée hebdomadaire de travail” du personnel non gréviste. Mais un épisode l'inquiète particulièrement. “La direction aurait laisser un mécanicien conduire un camion super lourd sans permis. Demain, ça va être le jardinier qui va remplir les avions. Mais où va-t-on ?” lance-t-il.



Il rappelle que cela peut avoir “des risques” sur l’avitaillement. Il n’a eu de cesse ces dernières semaines de répéter que “dans l'aviation et dans l'hydrocarbure, on n'a pas le droit à l'erreur (…). Un exemple concret : si on a de l'eau dans les réservoirs, arrivé à une certaine altitude, l'eau devient un cristal de glace et là, l’avion tombe”. Il ajoute qu’avec le manque d’effectif, “c’est la course contre la montre pour les avitailleurs car à peine un avion arrive qu'il faut le remplir. Et c’est là qu’il faut redoubler de vigilance surtout que le personnel non gréviste est fatigué”.



“Les actionnaires sont la clé de sortie”



Face à l'absence d'avancées dans le dialogue social, “nous demandons que les actionnaires se mettent autour de la table des négociations. Si le directeur ne parvient pas à débloquer la situation, nous souhaitons pouvoir échanger directement avec eux. Je pense qu’il y a des points bloquants que seuls les actionnaires pourront débloquer”, explique le délégué syndical.



Les salariés grévistes estiment avoir privilégié les discussions et malgré cela le directeur ne veut pas discuter des points bloquants notamment. “Je ne suis pas sûr que les directives viennent des actionnaires. Je pense plutôt que le directeur ne fait pas remonter les bonnes informations. C'est pour ça que j'appelle les actionnaires à la table des négociations afin de trouver une solution pour sortir du conflit ensemble.”



Raunui Makiroto assure que les grévistes sont “plus que déterminés” et ce malgré les conséquences financières puisque les jours de grève ne sont pas payés. “Personne n'a envie d'aller en grève, mais si on arrive là, c'est que ça fait plusieurs années que nos revendications sont légitimes. On est à un stade où on n'en peut plus. Le directeur maintient sa position, nous, on ne lâchera pas. Je pense que les actionnaires sont la clé de sortie.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 26 Novembre 2026 à 18:16 | Lu 286 fois



