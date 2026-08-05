

​Salon du tourisme ce week-end : de Mama’o aux cinq archipels, le voyage commence ici

Tahiti, le 4 septembre 2026 - Le Tere ’Āi’a reprend ses quartiers au parc expo de Mama’o du 4 au 6 septembre. Pour sa 37e édition, le Salon du tourisme réunira 296 exposants et proposera près de 170 offres spéciales pour voyager au Fenua. Parmi les nouveautés, le lancement d’une aide de 4 000 francs par personne pour réduire le coût d’un séjour dans 13 destinations desservies dans le cadre de la délégation de service public aérienne.



Pensions de famille, clubs de plongée, excursionnistes… tous ont imprimé leurs tarifs et dégainé une offre spéciale. Certains viennent de Rurutu ou de Nuku Hiva, à des heures d'avion, pour tenir un stand pendant trois jours. Debout sourire aux lèvres, même quand le coup de fiu arrive. Le top départ du Salon du tourisme est donné ce vendredi 4 septembre, à 9 heures, au parc expo de Mama'o. Pendant trois jours, les exposants vont offrir aux clients l'opportunité de choisir leur prochaine escapade dans les îles.



Et pour cette 37e édition, Tahiti Tourisme annonce 296 exposants. À titre de comparaison, la 35e édition de septembre 2025 comptait déjà près de 290 exposants dont 24 nouveaux, avec les Tuamotu mis à l'honneur à travers ateliers et animations musicales pendant les trois jours. Un an plus tard, ce sont cette fois seize professionnels qui participent pour la première fois au rendez-vous, venus notamment de Bora Bora, Maupiti, Moorea, Tahiti, Ua Pou, Ua Huka, Fakarava et Raivavae.



Concernant la fréquentation, la précédente édition, tenue en février 2026, avait accueilli plus de 21 000 visiteurs sur les trois jours. Pour cette nouvelle édition, Tahiti Tourisme ne se fixe pas de chiffre précis : l'objectif affiché est d'accueillir l'ensemble des résidents désireux de découvrir ou redécouvrir les îles à des tarifs préférentiels, et d'offrir au plus grand nombre l'opportunité de bénéficier de ces offres exceptionnelles pour valoriser la richesse des destinations.



Hébergements, activités, compagnies aériennes et maritimes, agences de voyages, locations de véhicules, restaurants, artisans : l'ensemble de l'offre touristique locale sera représenté. Les cinq archipels seront présents, avec des professionnels venus aussi bien de Tahiti et Moorea que des Tuamotu, des Marquises, des Australes ou des Gambier.



Côté hébergement, le visiteur retrouvera les grands hôtels du Fenua, mais aussi une importante sélection de petites hôtelleries familiales et pensions de famille. À Tahiti, sont notamment présents Hilton Tahiti, Le Tahiti by Pearl Resorts, Le Royal Tahitien ou Reva Tahiti, aux côtés de structures comme Fare Atiha Vairao, Fare d'Hôte Tutehau, Punatea Village, Te Aa Here ou Vanira Lodge. Dans les îles, l'offre est tout aussi large : Hotel Kia Ora Resort & Spa et de nombreuses pensions à Rangiroa, Le Tikehau by Pearl Resorts à Tikehau, Hotel Cook's Bay et le Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa à Moorea, ou encore des établissements de Bora Bora, Huahine, Raiatea, Taha'a et Maupiti. Les visiteurs pourront également rencontrer les hébergeurs des îles plus éloignées. Fakarava, Manihi, Kauehi, Anaa, Niau, Makemo, Mataiva et les îles Marquises figurent notamment parmi les destinations représentées. Aux Australes, les pensions de Raivavae, Rimatara et Tubuai seront également au rendez-vous. Pour le détail des tarifs et réductions proposés par chaque pension, Tahiti Tourisme renvoie à la liste complète des offres spéciales, consultable en ligne.

Plongée, excursions et sorties en mer

Le Salon, c'est aussi l'occasion rêver de préparer des activités telles que plongée, snorkeling, sorties en bateau, pêche, surf, kitesurf, jet-ski, randonnée, excursions terrestres ou encore découverte des lagons.



Pour Tahiti, les visiteurs pourront notamment retrouver Tahiti Plongée Passion, Tahiti Sub, Tahiti Trip Fishing, Tahiti Voile & Lagon, Tahiti Yacht Charter, Te Mana Tahiti Tours, Te Pari Explorer ou encore Teahupoo Tours and Surf Adventures. Les îles disposent elles aussi d'une importante représentation. Pour Moorea, seront notamment présents Moorea Explorer, Moorea Paradise Activities, Moorea Parasailing, Moorea Watersport, Nemo'z Diving Center ou encore Tama Tours Moorea. Pour Rangiroa, les professionnels de la plongée et des excursions seront nombreux, avec notamment TopDive, The Six Passengers, Rangiroa Activities ou Rangitea Tours. Les visiteurs pourront également préparer une escapade aux Marquises avec Aranui Cruises et plusieurs pensions et prestataires de Nuku Hiva, Ua Pou et Hiva Oa.



Près de 170 offres spéciales, contre près de 200 lors de la précédente édition de février, doivent être mises en ligne dès ce vendredi 28 août pour permettre aux visiteurs de préparer leurs achats avant l'ouverture – parmi elles, celles d'Air Tahiti et d'Air Moana, déjà consultables sur leurs pages Facebook respectives et sur le site du Salon. Les tarifs restent proposés sous conditions et dans la limite des places disponibles. Les réservations d'hébergements et d'activités ne pourront toutefois être effectuées qu'à partir du 4 septembre auprès des exposants. Les billets d'avion devront, eux, être validés directement sur les stands des compagnies partenaires.

Tīteti Nātira'a Turu pour les résidents

Le rendez-vous intervient alors que le secteur sort d'une année 2025 historique. Selon le dernier bilan annuel publié par l'Institut de la statistique, la Polynésie française a accueilli 281 227 touristes en 2025, soit une progression de 6,6 % et un niveau jamais atteint jusque-là. Le chiffre d'affaires des entreprises touristiques a parallèlement progressé de 5,3 %, à 217 milliards de francs. Le début de l'année 2026 a cependant marqué un coup de frein. Sur les quatre premiers mois, les arrivées touristiques ont reculé de 5,6 % par rapport à la même période de 2025, avec notamment un marché nord-américain en retrait. En avril, 24 117 touristes ont été accueillis, soit 3,9 % de moins qu'un an auparavant. Un contexte qui donne aussi du poids aux efforts consacrés au marché local. Cette année, Tahiti Tourisme met notamment l'accent sur des îles moins fréquentées avec le lancement de Tīteti Nātira'a Turu.



Ce dispositif permet aux résidents de bénéficier d'une réduction de 4 000 francs par personne et par séjour, pour une réservation auprès d'un hébergement participant dans l'une des 13 destinations concernées par la délégation de service public aérienne et représentées au Salon : Ahe, Anaa, Arutua, Kauehi, Makemo, Manihi, Mataiva et Niau aux Tuamotu, Mangareva aux Gambier, Ua Pou et Ua Huka aux Marquises, ainsi que Raivavae et Rimatara aux Australes. Pour une famille de quatre personnes, l'économie peut donc atteindre 16 000 francs. La démarche se veut simple : pré-réserver son billet d'avion avec Air Tahiti – sur place ou en ligne sur airtahiti.pf –, réserver ensuite son hébergement directement auprès de l'exposant participant dans l'une des 13 îles, puis confirmer son billet à destination de cette même île au stand n°8 d'Air Tahiti pour débloquer la réduction. Les pré-réservations Air Tahiti ont ouvert le 31 août, mais le séjour devra être finalisé au Salon pour bénéficier de la réduction.



Au-delà des bonnes affaires, le Salon conservera sa formule habituelle avec animations culturelles et musicales, démonstrations artisanales et culinaires et danses traditionnelles. Des ateliers autour du tourisme durable, de la réalité augmentée, un espace photo et une garderie sont également annoncés. Enfin, comme à chaque édition, un jeu-concours gratuit sera organisé pendant toute la durée du Salon : neuf participants remporteront chacun deux billets aller-retour vers les îles, avec Air Tahiti ou Air Moana.



Le tourisme, c'est l'affaire de tous et c'est également, de manière très concrète, une rencontre avec les autres archipels. Et le Salon entend bien le rappeler. Pendant trois jours, 296 exposants venus des cinq archipels vont proposer aux résidents de découvrir ou redécouvrir le Fenua, avec près de 170 offres spéciales à la clé.

Pratique Jusqu'à dimanche à Mama’o : Le Salon du tourisme est organisé deux fois par an par Tahiti Tourisme et se déroule de vendredi 4 à dimanche 6 septembre.



Horaires : Vendredi de 9 à 18 heures, samedi de 8 à 17 heures et dimanche de 8 à 16 heures.



Sur place : Animations culturelles et musicales rythmeront les trois journées, avec des prestations de danses traditionnelles et des démonstrations artisanales et culinaires.



Programme :

18 billets d’avion à gagner Comme à chaque édition, le Salon sera aussi l’occasion de tenter de repartir avec son prochain voyage en poche. Un jeu-concours gratuit sera proposé pendant les trois jours avec le soutien d’Air Tahiti et d’Air Moana. Neuf gagnants seront tirés au sort et chacun remportera un aller-retour pour deux personnes vers les îles, soit 18 billets d’avion au total.



Pour participer, il suffira de s’inscrire sur les tablettes mises à disposition sur le stand de Tahiti Tourisme. Le tirage au sort est prévu dimanche 6 septembre à 15 h 30, une demi-heure avant la fermeture du Salon.

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 3 Septembre 2026 à 18:34 | Lu 206 fois



