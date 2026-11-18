

​Saison cyclonique : les familles commencent à s’équiper

Tahiti, le 18 novembre 2026 - À l’aube d’une saison cyclonique à haut risque, les enseignes de bricolage constatent un regain d’intérêt pour les cordes, bâches et autres équipements utiles pour anticiper et sécuriser ce qui peut l’être. À ce stade, malgré quelques ruptures ici et là, les stocks sont globalement au rendez-vous.





Se préparer pour se protéger, c’est le message qui a été adressé fin octobre par les autorités lors de la présentation des prévisions de Météo-France quant à cette saison cyclonique à haut risque au Fenua. Élaguer les arbres, renforcer les toitures, sécuriser ce qui pourrait s’envoler ou être détérioré, faire des réserves d’eau et d’aliments non-périssables, la liste est longue. Parmi les premiers réflexes à refaire surface, on commence souvent par “attacher sa maison”.



​Hausse des ventes, mais peu de ruptures

Tandis qu’un



Si les premiers achats ciblés ont commencé il y a quelques mois dans le sillage du Super El Niño, les professionnels confirment un sursaut ces dernières semaines. “C’est arrivé début novembre, juste après l’annonce officielle qui est venue confirmer le risque élevé. On n’a déjà plus de cordages et de bâches, et presque plus de tendeurs, mais on attend un nouvel arrivage”, indique la responsable d’un autre magasin.



Pour autant, pas de panique à ce stade. Les rayons des grandes enseignes sont encore bien achalandés, comme nous l’a confirmé le représentant d’un groupe spécialisé : “On a anticipé en prévoyant des réassorts réguliers par bateau. On commande un peu plus pour éviter de tomber en rupture, sans non plus surstocker. Un container de contre-plaqués est arrivé pour protéger les fenêtres. Et on a recommandé par avion des pitons, qui permettent de fixer les cordages”. Des ventes “un peu plus prononcées” qui concernent aussi les jerricans et les groupes électrogènes.



“Pour l’instant, on ne tombe pas en rupture, sauf pour les lampes frontales et de poche qu’on commande chez un fournisseur local. Mais pour les cordages et les bâches, on a encore ce qu’il faut”, rassure la commerciale d’une société qui alimente à la fois Tahiti et les îles.

Tandis qu’un arrêté se profile pour encadrer temporairement les prix , doublé d’un projet de création d’un fonds polynésien de prévention des risques naturels pour aider les familles les plus modestes, les enseignes de bricolage constatent déjà un regain d’intérêt pour certains “équipements cycloniques”, dont les rouleaux de corde. “C’est normal que les gens se préparent. J’ai moi-même vécu le cyclone de 1983... Certains sont conscients qu’il faut faire quelque chose pour faire face aux intempéries, d’autres n’ont pas forcément les moyens. Et il y a ceux qui repoussaient certains travaux et qui se disent que c’est le moment de s’y mettre. Nous n’avons pas encore de ruptures, sauf pour certaines attaches, mais nous n’avons pas des stocks importants. On sait aussi que le jour où l’alerte sera donnée, ce sera la ruée !”, confie le gérant d’une entreprise familiale implantée de longue date à Taravao.Si les premiers achats ciblés ont commencé il y a quelques mois dans le sillage du Super El Niño, les professionnels confirment un sursaut ces dernières semaines. “C’est arrivé début novembre, juste après l’annonce officielle qui est venue confirmer le risque élevé. On n’a déjà plus de cordages et de bâches, et presque plus de tendeurs, mais on attend un nouvel arrivage”, indique la responsable d’un autre magasin.Pour autant, pas de panique à ce stade. Les rayons des grandes enseignes sont encore bien achalandés, comme nous l’a confirmé le représentant d’un groupe spécialisé : “On a anticipé en prévoyant des réassorts réguliers par bateau. On commande un peu plus pour éviter de tomber en rupture, sans non plus surstocker. Un container de contre-plaqués est arrivé pour protéger les fenêtres. Et on a recommandé par avion des pitons, qui permettent de fixer les cordages”. Des ventes “un peu plus prononcées” qui concernent aussi les jerricans et les groupes électrogènes.“Pour l’instant, on ne tombe pas en rupture, sauf pour les lampes frontales et de poche qu’on commande chez un fournisseur local. Mais pour les cordages et les bâches, on a encore ce qu’il faut”, rassure la commerciale d’une société qui alimente à la fois Tahiti et les îles.



​“Protéger ce qu’on a construit”

Parmi les clients croisés dans les rayons, certains, déjà équipés, sont plutôt sereins, tandis que d’autres sont soulagés de trouver ce qu’ils étaient venus chercher, comme Justine, résidente de Teahupo’o, accompagnée de sa fille, Lahaina : “On écoute les consignes. On sait qu’il faut se préparer au cas où il y aurait vraiment un cyclone. On va essayer de protéger ce qu’on a construit. On a l’habitude d’attacher les toitures, mais il faut renouveler les cordes qui s’abiment avec le soleil et la pluie. C’est mon beau-fils et mes garçons qui vont s’occuper de l’installation. Certains repartent en France et ils veulent s’assurer que je suis en sécurité”. Une anticipation plusieurs mois ou semaines avant la survenue d’une éventuelle catastrophe, qui permet de fluidifier la gestion des stocks et d’étendre la possibilité de s’équiper à davantage de personnes.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 18 Novembre 2026 à 17:21 | Lu 416 fois



