

​Saisies et interpellations à Faa’a et Mahina

Tahiti, le 25 septembre 2026 – 119 plants de cannabis, 57 grammes d’herbe séchée, 447.500 francs, un pistolet d’alarme et 13 cartouches, ainsi que du matériel de conditionnement, dont trois balances électroniques, c’est le bilan de deux opérations menées cette semaine à Faa’a et Mahina par la gendarmerie, menant à l’interpellation de quatre personnes.





Nouvelle actualité en lien avec la lutte contre le trafic de stupéfiants. Mardi 22 et jeudi 24 septembre, deux opérations de lutte contre les stupéfiants menées par la gendarmerie nationale sur des points de deal à Faa’a et Mahina ont conduit à l’interpellation de quatre personnes.



Au total, ce sont 119 plants de cannabis, 57 grammes d’herbe séchée, 447.500 francs, un pistolet d’alarme – ou pistolet à blanc – et 13 cartouches qui ont été saisis, ainsi que du matériel de conditionnement, dont trois balances électroniques.



Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 25 Septembre 2026 à 16:00 | Lu 1001 fois



