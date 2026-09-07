

​Russie: Poutine signe un décret augmenant les effectifs de l'armée

Moscou, Russie, le 28 septembre 2026. Le président russe Vladimir Poutine a signé lundi un décret relevant de 15.500 le nombre autorisé de militaires au sein des forces armées, sa quatrième décision de ce type cette année.





L'ordre de Poutine intervient alors que la Russie comme l'Ukraine subissent des pertes croissantes dans une guerre en Ukraine qui dure depuis plus de quatre ans et demi.



Le décret ne donne aucune raison à cette augmentation et ne précise pas comment ces nouveaux postes seront pourvus.



"La dotation en personnel autorisée des forces armées russes est fixée à 2.441.630 unités, dont 1.550.500 militaires", indique le décret.



Le président Poutine avait déjà signé des documents augmentant les effectifs de l'armée en mars, juin et juillet dernier. L'augmentation cumulée depuis mars s'élève à 47.860 soldats.



Les avancées russes sur le champ de bataille ont ralenti cette année, l'utilisation généralisée de drones sur le front rendant presque impossibles les mouvements rapides et massifs de troupes.



L'Ukraine a accusé à plusieurs reprises la Russie de préparer une nouvelle mobilisation militaire, ce que Vladimir Poutine a qualifié de "désinformation" ukrainienne.



Vladimir Poutine avait ordonné pour la dernière fois une mobilisation des réservistes en 2022, après une série de revers militaires russes sur le champ de bataille en Ukraine.

Rédigé par AFP le Lundi 28 Septembre 2026 à 10:58 | Lu 151 fois





