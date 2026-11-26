La fin de plusieurs mois de restrictions pour les usagers de cette route très empruntée (Crédit : DEQ).
Tahiti, le 26 novembre 2026 – Finies les fermetures et la circulation alternée sur la route de la dorsale de Afaahiti, où près de sept semaines de travaux viennent de s’achever pour conforter définitivement le talus.
Bonne nouvelle pour les usagers de la route de la dorsale de Afaahiti. Suite à des dégradations survenues entre novembre 2025 et janvier 2026, plusieurs fermetures avaient impacté le quotidien des riverains. La dernière en date, d’une durée de sept semaines depuis le 12 octobre, a permis de finaliser les travaux de confortement du talus en aval pour sécuriser cet accès emprunté par de nombreux habitants et professionnels.
“Les opérations désormais achevées, les restrictions de circulation ont été levées et la circulation sur les deux voies a été rétablie dans des conditions normales”, annonce le ministre des Grands Travaux, Jordy Chan, dans un communiqué publié ce jeudi. Une vitesse adaptée reste tout de même de mise dans ce virage en pente.
Bonne nouvelle pour les usagers de la route de la dorsale de Afaahiti. Suite à des dégradations survenues entre novembre 2025 et janvier 2026, plusieurs fermetures avaient impacté le quotidien des riverains. La dernière en date, d’une durée de sept semaines depuis le 12 octobre, a permis de finaliser les travaux de confortement du talus en aval pour sécuriser cet accès emprunté par de nombreux habitants et professionnels.
“Les opérations désormais achevées, les restrictions de circulation ont été levées et la circulation sur les deux voies a été rétablie dans des conditions normales”, annonce le ministre des Grands Travaux, Jordy Chan, dans un communiqué publié ce jeudi. Une vitesse adaptée reste tout de même de mise dans ce virage en pente.