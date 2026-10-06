

​Rattrapages sur l’ordre de Tahiti Nui

Tahiti le 8 octobre 2026. Alors que l’insigne est enterré depuis plusieurs années, trois arrêtés pris en conseil des ministres ce mercredi actent la remise de trois insignes de l’ordre de Tahiti Nui. Ces insignes ont tous trois été remis à des personnalités étrangères en 1996 mais n'avaient pas été inscrites au Journal Officiel. Il s'agit de Sitiveni Rabuka, Premier ministre des Fidji, Maxime Korman, homme d’Etat du Vanuatu, ainsi que Geoffrey Henry, ancien Premier ministre des Îles Cook.





Sitiveni Rabuka, Maxime Korman et Geoffrey Henry sont les tous premiers porteurs étrangers de l’ordre de Tahiti Nui mais aucun arrêté n’avait fixé ces remises en 1996 au Journal officiel. Faits Chevaliers le 29 juin 1996 par Gaston Flosse, ils deviennent avec ces trois arrêtés pris en conseil des ministres ce mercredi des Commandeurs. La remise des insignes de commandeur de l'ordre de Tahiti Nui est d’ailleurs « constatée à la date du 29 juin 1996 ».



Sitiveni Rabuka, Maxime Korman et Sir Geoffrey Henry avaient été élevé au rang de Commandeur de l'ordre de Tahiti Nui en juin 1996 en reconnaissance de leurs rôles politiques de premier plan et pour honorer les relations diplomatiques, de coopération et d'amitié entre la Polynésie française et leurs îles.



En Polynésie française, l’Ordre de Tahiti Nui a été mis en sommeil depuis l’arrivée de Moetai Brotherson à la tête du Pays. Les dernières personnes distinguées sont Henriette Kamia (présidente de l'association « Taatiraa Huma Mero » et de la fédération « Te Niu O Te Huma »), Pierrot Faraire, Pascal Tau, Ernest Teinauri, Eléonore Tevaatua, David Poetai, Daniel Casabianca (administrateur général des finances publiques) et Alain Christnacht (président du CIVEN), nommés ou promus entre 2021 et 2022. La toute dernière personne à avoir reçu les insignes n’est autre que Moetai Brotherson lui-même, le président du Pays étant, selon les textes fondateurs de l'ordre, élevé à la dignité de Grand-Croix et assume la charge de Grand Maître.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 8 Octobre 2026 à 20:00 | Lu 272 fois



