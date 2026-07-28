​Rappel de l’aide à la continuité territoriale

Tahiti, le 18 août 2026 - Le haut-commissariat rappelle les modalités d’obtention de l’aide à la continuité territoriale.
L’aide à la continuité territoriale est une aide financière de l’État destinée à faciliter la mobilité des résidents de Polynésie française vers la France hexagonale. Elle consiste en une prise en charge forfaitaire de 111 575 francs par voyageur, applicable pour un billet d’avion aller/retour au départ de la Polynésie française.
L’attribution de cette aide est soumise à conditions de résidence (être un résident habituel de Polynésie française, avec au moins six mois de résidence sur le territoire) et de ressources (le quotient familial annuel du foyer ne doit pas dépasser 2 147 971 francs).
L’aide à la continuité territoriale peut être accordée une fois tous les quatre ans. Ainsi, un délai de carence de trois années pleines doit être respecté entre deux aides, à l’exception de certains publics spécifiques, notamment les doctorants, les acteurs et artistes culturels ainsi que les jeunes espoirs sportifs.
Par ailleurs, une aide à la continuité territoriale peut être également accordée au second accompagnant d’un enfant âgé de moins de 16 ans évacué pour des raisons sanitaires, lorsque le premier accompagnant bénéficie d’une prise en charge par la Caisse de prévoyance sociale.
En 2025, 3 320 personnes ont bénéficié de l’aide à la continuité territoriale en Polynésie française. À ce chiffre s’ajoutent 860 bénéficiaires des passeports mobilité destinés notamment aux études, aux concours, aux stages et à la formation professionnelle.
Avant de déposer une demande, les usagers peuvent vérifier leur éligibilité grâce au simulateur disponible sur le site internet des services de l’État en Polynésie française : www.polynesie-francaise.gouv.fr/Demarches/Aides-au-transport.
Pour tout renseignement, les agents du Pôle de la continuité territoriale accueillent les usagers du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 heures, sans rendez-vous et les mardis et mercredis après-midi, de 13 h 30 à 15 heures, sur rendez-vous.
Une permanence téléphonique est également assurée du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 15 h 30.
Les demandes peuvent être adressées par courriel à : [email protected] .
L’aide à la continuité territoriale est une aide financière de l’État destinée à faciliter la mobilité des résidents de Polynésie française vers la France hexagonale. Elle consiste en une prise en charge forfaitaire de 111 575 francs par voyageur, applicable pour un billet d’avion aller/retour au départ de la Polynésie française.
L’attribution de cette aide est soumise à conditions de résidence (être un résident habituel de Polynésie française, avec au moins six mois de résidence sur le territoire) et de ressources (le quotient familial annuel du foyer ne doit pas dépasser 2 147 971 francs).
L’aide à la continuité territoriale peut être accordée une fois tous les quatre ans. Ainsi, un délai de carence de trois années pleines doit être respecté entre deux aides, à l’exception de certains publics spécifiques, notamment les doctorants, les acteurs et artistes culturels ainsi que les jeunes espoirs sportifs.
Par ailleurs, une aide à la continuité territoriale peut être également accordée au second accompagnant d’un enfant âgé de moins de 16 ans évacué pour des raisons sanitaires, lorsque le premier accompagnant bénéficie d’une prise en charge par la Caisse de prévoyance sociale.
En 2025, 3 320 personnes ont bénéficié de l’aide à la continuité territoriale en Polynésie française. À ce chiffre s’ajoutent 860 bénéficiaires des passeports mobilité destinés notamment aux études, aux concours, aux stages et à la formation professionnelle.
Avant de déposer une demande, les usagers peuvent vérifier leur éligibilité grâce au simulateur disponible sur le site internet des services de l’État en Polynésie française : www.polynesie-francaise.gouv.fr/Demarches/Aides-au-transport.
Pour tout renseignement, les agents du Pôle de la continuité territoriale accueillent les usagers du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 heures, sans rendez-vous et les mardis et mercredis après-midi, de 13 h 30 à 15 heures, sur rendez-vous.
Une permanence téléphonique est également assurée du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 15 h 30.
Les demandes peuvent être adressées par courriel à : [email protected] .