

​Quatre taureaux s’envolent pour la Polynésie

Tahiti, le 29 octobre 2026 – Quatre taureaux calédoniens vont embarquer à bord d’un vol Aircalin pour une arrivée prévue à l’aéroport de Tahiti-Faa’a ce jeudi soir. Sélectionnés pour contribuer au renouvellement génétique du cheptel polynésien, ils rejoindront des élevages de Tahiti et Raiatea.





Ce n’est pas une première, mais ce sont tout de même des voyages exceptionnels. Ce vendredi 30 octobre, quatre taureaux reproducteurs vont embarquer à 9h35 (heure de Nouméa) à bord du vol Aircalin SB600 à destination de l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Leur arrivée est prévue ce jeudi 29 octobre à 18h15, après cinq heures et demie de vol direct “dans des conditions de transport adaptées à une opération aussi exigeante”, précise la compagnie dans un communiqué.



À l’image des deux reproducteurs importés en 2019, ces quatre nouveaux taureaux calédoniens d’une tonne chacun auront pour mission de contribuer au renouvellement génétique des troupeaux polynésiens. Ils ont été sélectionnés dans ce but par l’UPRA bovine de Nouvelle-Calédonie à la demande de la Direction de l’agriculture (DAG) de la Polynésie française pour “bénéficier durablement à la filière bovine locale”. Deux d’entre eux sont des taureaux de race Brahmousine qui proviennent de la SCAPO Rolland, à La Foa. Les deux autres sont de race Droughtmaster, issus de la Société d’élevage de Mueo, à Poya, et de la SCP Fayard, à Dumbéa.



​Destinés à des élevages de Tahiti et Raiatea

À leur arrivée, les deux Brahmousins rejoindront des élevages de Tahiti, tandis que les deux Droughtmasters poursuivront leur acheminement vers des exploitations de Raiatea.



Une logistique spécifique est mise en place pour veiller au bien-être animal, conformément à la réglementation de l’Association internationale du transport aérien (IATA) applicable aux animaux vivants. “Après une quarantaine sanitaire réglementaire, les taureaux voyageront dans des caisses spécialement conçues, garnies d’une épaisse couche de copeaux pour leur permettre de s’allonger pendant le vol. Température, ventilation, répartition des charges : chaque paramètre est préparé et suivi par les équipes Cargo et Opérations au sol d’Aircalin”, explique la compagnie au sujet de cette opération “au service des filières agricoles et du développement économique dans le Pacifique” qui mobilisera une quinzaine de personnes.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 29 Octobre 2026 à 08:05 | Lu 423 fois



