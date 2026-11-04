

​Quatre jours pour célébrer le mana des femmes

Tahiti, le 4 novembre 2026 - Du samedi 28 novembre au mardi 1er décembre, Te Mana Vahine investira l’Hôtel Hilton Tahiti pour sa première édition. Produit par Tahiti Prod Events, en partenariat avec le Conseil des Femmes de Polynésie française, le Salon de la femme et du leadership réunira création locale, rencontres professionnelles et rendez-vous solidaires.



Pensé pour les femmes du Fenua, leurs familles, les professionnelles et les jeunes, le Salon de la femme et du leadership entend relier visibilité des talents, autonomie économique, santé et transmission. Ce rendez-vous vise la participation de plus de 50 exposantes sur quatre jours, avec une offre mêlant mode, artisanat, beauté, produits du terroir, services et accompagnement.



Le week-end fera place à la culture et au partage : Tamure Marathon “Vahine Here” le samedi et bringue des femmes le dimanche. Les journées du lundi et du mardi seront consacrées au leadership, à l’entrepreneuriat, à la santé mentale, au bien-être et à la jeunesse.



Caroline Codsi, fondatrice de La gouvernance au féminin, est annoncée comme invitée d’honneur. Sa conférence “Prendre sa place - Le leadership n’a pas besoin de titre” proposera une réflexion accessible à toutes sur la confiance, l’ambition et la capacité d’agir.



Inscrit dans les 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes, l’événement portera également une dimension solidaire : les fonds collectés dans le cadre du Tamure Marathon sont destinés au Conseil des Femmes pour le fonctionnement du centre Pu o te hau. La remise du Trophée Te Mana Vahine marquera la soirée de clôture.

Programme prévisionnel

Samedi 28 novembre

Ouverture du salon et cérémonie inaugurale. L’après-midi : Tamure Marathon “Vahine Here”, suivi de la finale et de la remise des prix. Une journée grand public et familiale autour du ’ori tahiti et de la solidarité.

Dimanche 29 novembre

Animations parents-enfants, village bien-être, scène ouverte aux artistes féminines et grande bringue ’ukulele. Un rendez-vous convivial pour chanter, danser et découvrir les exposantes.

Lundi 30 novembre

Gouvernance, leadership et entrepreneuriat : plénière de Caroline Codsi, dialogue croisé sur la parité, masterclass entrepreneuriale et Tremplin Pitch “Elles entreprennent”. Ateliers : gestion, financement, pitch, prise de parole, image professionnelle, digital et IA.

Mardi 1er décembre

Santé mentale, charge mentale, bien-être, jeunesse et mentorat. Témoignages “Elles ont osé”, rencontres métiers et ateliers pratiques. En soirée : gala de clôture, défilé “Créatrices de Polynésie”, résultats du Tremplin Pitch et remise du Trophée Te Mana Vahine.

Samedi 28 novembreOuverture du salon et cérémonie inaugurale. L’après-midi : Tamure Marathon “Vahine Here”, suivi de la finale et de la remise des prix. Une journée grand public et familiale autour du ’ori tahiti et de la solidarité.Dimanche 29 novembreAnimations parents-enfants, village bien-être, scène ouverte aux artistes féminines et grande bringue ’ukulele. Un rendez-vous convivial pour chanter, danser et découvrir les exposantes.Lundi 30 novembreGouvernance, leadership et entrepreneuriat : plénière de Caroline Codsi, dialogue croisé sur la parité, masterclass entrepreneuriale et Tremplin Pitch “Elles entreprennent”. Ateliers : gestion, financement, pitch, prise de parole, image professionnelle, digital et IA.Mardi 1er décembreSanté mentale, charge mentale, bien-être, jeunesse et mentorat. Témoignages “Elles ont osé”, rencontres métiers et ateliers pratiques. En soirée : gala de clôture, défilé “Créatrices de Polynésie”, résultats du Tremplin Pitch et remise du Trophée Te Mana Vahine.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 4 Novembre 2026 à 19:10 | Lu 154 fois



