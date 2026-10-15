​Présidentielle : après les violences, la droite plus décomplexée que jamais

Ces déclarations très musclées contrastent avec les propos de Marine Le Pen (RN), qui n'a pas pointé du doigt l'immigration comme responsable des violences, préférant dénoncer "une menace sur la démocratie" et un pouvoir "à bout de souffle".



Au printemps dernier, en privé, elle avait déjà prévu que la droite durcirait le ton pendant la campagne, en allusion à son rival Bruno Retailleau, qui assume sa "radicalité" pour tenter de faire revenir au bercail les électeurs LR partis au RN.



"Il va se radicaliser" pendant la campagne comme "à chaque fois que quelqu'un se met en concurrence avec le RN", avait alors pronostiqué Marine Le Pen.



"Non seulement elle ne va pas aussi loin publiquement" que le candidat LR sur l'immigration, "mais elle a répété il y a quelques jours qu’il était possible d’être musulman et Français", souligne Jean-Yves Camus.



Doutant que le durcissement du discours de la droite lui permette de récolter des fruits dans les sondages où elle est à la peine, il rappelle l'argument de Jean-Marie Le Pen qui assurait que les électeurs préféraient toujours "l'original à la copie".



Mais si Mme Le Pen ne s'est pas avancée sur le terrain de l'immigration, le président du RN, Jordan Bardella, n'a pas hésiter à s'y aventurer, évoquant "une France des ultras et des +wallah+ mue par un sentiment de haine et de revanche".



Au micro de CNews, le maire de Nice, Eric Ciotti, qui s'est allié au RN il y a deux ans, n'a pas fait dans le détail pour dénoncer ouvertement une "intifada française (...) où se rejoignent les islamistes, les casseurs et les pilleurs."



Dans les sondages, le durcissement de la droite ne semble pas porter ses fruits, du moins pour l'instant : Bruno Retailleau et David Lisnard se situent entre 5 % et 8 %.



Eric Ciotti leur a d'ailleurs demandé d'abandonner "leurs candidatures de témoignages" et à se rassembler autour de celle de Marine Le Pen, "la seule qui peut gagner" à droite.