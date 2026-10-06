​Présidentielle: Édouard Philippe au défi de l'enthousiasme

Paris, France, 7 octobre 2026. Accusé par Gabriel Attal de préparer du "sang" et des "larmes", Édouard Philippe assure ne promettre qu'"un peu de sueur" pour remettre "de l'ordre dans les comptes". Reste à esquisser un "projet fédérateur" pour espérer susciter l'adhésion, à six mois de l'élection.





Jeudi soir, l'ancien Premier ministre est l'invité de "L'Heure de vérité", l'émission politique ressuscitée par France Télévisions pour la présidentielle. En direct et en public, il répondra pendant près de deux heures à un feu roulant de questions sur différents thèmes. Il explicitera notamment la réforme des retraites --passage progressif à 45 annuités, report de l'âge légal de départ à 65 ans et volet capitalisation-- qu'il a dévoilée la semaine dernière.



Un rendez-vous en prime time qui suscite quelque appréhension dans les rangs d'Horizons. "C'est une séquence importante. Ce sont des émissions où si tu te vautres, tu peux traîner cela comme un sparadrap", juge un membre de l'équipe de campagne. "Il joue sa peau", considère même un cadre du parti, plus inquiet.



À six mois du premier tour, l'équation est stable dans le bloc central: Édouard Philippe devance toujours assez largement son concurrent Gabriel Attal dans les sondages.



Mais au-delà du camp sortant, la tâche s'annonce ardue: les enquêtes varient, certaines le donnant au second tour face à Marine Le Pen, d'autres dans un mouchoir de poche voir même devancé par Jean-Luc Mélenchon pour la qualification. Et toutes les études donnent Marine Le Pen victorieuse au second tour.



Longtemps critiqué pour sa campagne discrète, le maire du Havre s'est démultiplié ces derniers mois, alignant les propositions. Mais "quand on parle des arrêts maladie, de l'assurance-chômage, de l'éducation, de l'immigration, tous ces sujets qu'il a traités depuis le mois de juillet, il n'y a rien qui percole, parce qu'il n'y a pas de dynamique", s'inquiète un soutien.



Cette source regrette que "le sillon n'a pas été tracé depuis le meeting du 5 juillet", lors duquel le candidat a tenté de donner du sens aux efforts qu'il entend solliciter des Français, en expliquant que "l'intérêt de nos enfants" serait "la boussole du nouveau quinquennat".