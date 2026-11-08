

​Premiers dégâts majeurs de la saison

Tahiti, le 8 novembre 2026 - La vigilance orange pour fortes pluies s’est soldée par des inondations et des éboulements à la Presqu’île, dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs quartiers de Papeari, à Teva i Uta, et Faaone, à Taiarapu-Est, se sont retrouvés sous les eaux, ainsi que la route territoriale. Des dizaines de foyers ont été impactés, dont certains évacués en urgence.





Dimanche matin, à la Presqu’île, les éclaircies tranchaient avec l’enfer de la veille. Samedi soir, vers 19 heures, en pleine vigilance orange, des pluies diluviennes se sont abattues sur le sud de Tahiti. Météo-France annonçait alors avoir relevé 204 litres/m2 à Papeari et 250 litres/m2 à Afaahiti au cours des dernières 24 heures. Résultat : certaines portions de route étaient impraticables et de nombreux foyers ont été inondés. Aucune victime ne serait à déplorer, à l’exception de plusieurs bovins à Faaone.



​Faaone : “Ça bloque et ça déborde”

À Taiarapu-Est, la section de commune de Faaone a été durement touchée, comme en témoigne l’état de la chaussée sciée par les flots. Selon le chef des pompiers, plus d’une dizaine d’habitations ont été évacuées dans le quartier Mapuaura, au PK 47. Certaines familles ont été accueillies à la paroisse protestante voisine, d’autres ont été relogées chez des proches. Une personne âgée alitée a été prise en charge à l’hôpital de Taravao. “Le souci, c’est que sous le pont, il y a un poteau central : à chaque fois qu’il y a des arbres dans la rivière, ça bloque et ça déborde. Ça fait des années, mais cette fois-ci, la maison a cassé. Il faut résoudre ce problème une bonne fois pour toutes !”, espère Moana, tout en se frayant un chemin dans la boue collante et épaisse qui a dévasté son jardin et son foyer. Même constat chez ses voisins, côté mer, où les traces sur les murs, la voiture déportée et le portail arraché témoignent de la violence de ces intempéries. “C’est la première fois à ce point ! Mes grands-parents dormaient quand une tatie est venue les prévenir. On nettoie comme on peut avec les tuyaux et un petit engin prêté par un copain”, confie Jérémy.



Le ponceau de la rivière Vaipohe, à proximité de Papeivi, était obstrué. Le quartier Outuofai n’a pas non plus été épargné. “La voirie est bien détruite par le ruisseau qui coule dans le lotissement. Ça fait plusieurs fois que je demande à changer cette buse qui ne permet pas un bon écoulement de l’eau. Il y a plusieurs sinistrés majeurs, certains évacués, d’autres qui n’ont pas voulu”, indique le maire délégué de Faaone, Ma Zinguerlet, sur le terrain aux côtés de plusieurs agents et élus, dont le maire de Taiarapu-Est, venu préparer la suite des opérations. “Ce matin, je me suis entretenu avec un responsable de l’Équipement, en cours d’intervention sur Faaone, notamment sous le pont de Mapuaura pour dégager les végétaux dans la journée. On a prévu une réunion avec les sinistrés cet après-midi (dimanche, NDLR) à la mairie de Faaone pour déclarer leur situation et prendre en compte toutes leurs doléances”, nous a indiqué Willy Chung Sao.











​Papeari : “L’accalmie nous a sauvés”

À Teva i Uta, c’est la section de commune de Papeari qui a nécessité le plus d’interventions, notamment dans le secteur du PK 54. “C’est monté très vite. En peu de temps, l’eau était dans la maison, partout dans notre chambre, la salle de bain et la cuisine. Depuis que nos voisins ont remblayé leur terrain, c’est la première fois. On manque aussi de caniveaux. Heureusement qu’il y a eu une accalmie dans la nuit : c’est ce qui nous a sauvés !”, témoigne Kohei, dont le jardin était encore complètement inondé, l’empêchant de sortir sa voiture.



Un peu plus loin, dans le quartier Ori, la fatigue se lisait sur le visage de Ludmila : “La rivière est sortie de son lit. On a dû évacuer nos véhicules en bord de route et casser le mur de la clôture pour évacuer l’eau qui a failli entrer dans la maison, en sachant qu’on est sur pilotis à 1,13 mètre de hauteur. Ça s’est joué à deux ou trois centimètres ! C’est le même problème chaque année : dès que la rivière est en crue, toute la zone est impactée”. Pour la résidente, c’est le réseau d’évacuation des eaux pluviales qui est à revoir, associé à un entretien régulier “de la part de tous”.



Dans ce contexte, le maire a activé le poste de commandement communal de crise, qui a pris place à l’école élémentaire de Matairea. “Toute la commune a été impactée, Mataiea a été inondé et Papeari a beaucoup souffert avec deux rivières qui ont débordé en même temps : Afeu et Paui. Le pont de Paui pose problème à chaque crue : quatre arbres ont été évacués par l’Équipement et la commune. La circulation sur la voie publique a été complètement perturbée avec 80 centimètres à un mètre d’eau sur une centaine de mètres, de 18 heures à 1 heure du matin”, résume Tearii Alpha, après une nuit particulièrement agitée entre le mur d’un garage tombé sur une maison, un défunt évacué lors d’une veillée, cinq familles résidant en bord de rivière mises en sécurité, deux randonneurs retrouvés par la gendarmerie et onze pensionnaires d’une résidence pour seniors accueillis pour la nuit dans l’établissement scolaire.



​Un drame évité de peu

Deux éboulements ont également été recensés dans la vallée de Titaaviri, dont un survenu samedi soir, “plusieurs milliers de mètres cubes de terre qui ne sont pas passés loin d’une maison” en emportant des câbles électriques. Les familles concernées ont trouvé refuge à la salle omnisports, tandis que “l’accès à la vallée est fermé jusqu’à nouvel ordre”, informe le tāvana, le temps de procéder au déblaiement et à l’état des lieux du talus. Parmi les habitants des six maisons situées à proximité, Jocelyne et ses proches, adultes et enfants, ont frôlé le drame : “On a entendu un grondement comme le tonnerre ! On a tout de suite compris, car par temps de pluie, on craint les éboulements comme en 1993... Ce n’est pas la première fois qu’on est évacué. On espère qu’on pourra rentrer rapidement chez nous”.



Les deux écoles de Papeari seront fermées lundi et mardi. À Teva i Uta comme à Taiarapu-Est, les interventions se poursuivent sur le terrain, tout en scrutant les prévisions météorologiques des prochains jours. Les maires ont prévu de relancer le Pays au sujet des aménagements des rivières et des voiries concernées. À noter que des agents des services sociaux (DSFE) étaient mobilisés dès ce dimanche.









Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 8 Novembre 2026 à 16:53 | Lu 562 fois



