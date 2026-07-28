

​Première étape pour le Mā’ohi Pass

Tahiti, le 18 août 2026 - C’est une aide financière en faveur de la pratique sportive attendue depuis janvier : le Mā’ohi Pass, cousin polynésien du Pass’Sport, devrait finalement être mis en œuvre d’ici septembre. Il s’agira d’une phase transitoire, nécessaire à la finalisation du cadre juridique de la loi du Pays, qui sera présentée avant la fin de l’année pour une entrée en vigueur début 2027. Les détails de cette première étape seront communiqués dans les prochains jours par le ministère et la direction de la Jeunesse et des Sports.





À l’heure des inscriptions aux différentes activités sportives, c’est une information qui devrait intéresser les clubs et bon nombre de familles. Suite à l’engouement pour le Pass’Sport – dispositif national en faveur de la pratique sportive stoppé dans son élan en 2025, faute de crédits –, le Pays a souhaité prendre le relais à travers la création du Mā’ohi Pass. Annoncé pour janvier 2026 par l’ancien ministre des Sports et de la Jeunesse, Kainuu Temauri, le dispositif se fait toutefois attendre.



“On a rencontré des difficultés via le véhicule juridique, au niveau de la réglementation et de sa mise en place. C’est un dispositif que les associations aiment bien, parce que sa mise en œuvre est simple, donc on essaie de se calquer dessus : une loi du Pays est en cours d’élaboration pour pouvoir modifier les dispositifs financiers typés sport et mettre en place le bon cadre juridique. On finit de peaufiner le texte cette semaine pour pouvoir le présenter au Cesec, puis en commission et à l’assemblée d’ici la fin de l’année. C’est l’objectif”, explique Fanauatea Gatien, directeur de la Jeunesse et des Sports (DJS).



​Toujours 15 000 francs

Tout l’enjeu est désormais de ne pas louper le coche cette année. “La ministre, Vanina Pommier, tient absolument à ce que les usagers puissent bénéficier de ce soutien dès cette rentrée. On a trouvé une solution temporaire et transitoire à travers une subvention de fonctionnement. On finalise les accords avec la CPS pour les attestations, comme précédemment. À partir de septembre, on va se focaliser sur les disciplines dont le calendrier suit l’année scolaire. En parallèle, on espère faire passer la loi du Pays pour une effectivité début 2027, ce qui permettra aux disciplines calées sur l’année civile de bénéficier aussi du dispositif”, précise le chef de service.



L’aide allouée aux jeunes pratiquants serait toujours plafonnée à 15 000 francs, à raison de 65 bénéficiaires maximum par club pour rester sous le seuil du million de francs. Les critères d’éligibilité détaillés seront communiqués dans les prochains jours à l’intention des fédérations, des associations et du grand public. Pour l’heure, les écoles de ‘ori Tahiti, qui ne dépendent pas du même ministère, ne seraient pas intégrées.



Pour mémoire, près de 5 000 enfants et adolescents issus de familles modestes ou moyennes avaient bénéficié du Pass’Sport pour la saison 2024-2025 pour un budget global de 60 millions de francs. Un coup de pouce en faveur de l’insertion sportive et sociale qui avait été réparti entre 202 associations et 32 disciplines.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 18 Août 2026 à 15:16 | Lu 281 fois



