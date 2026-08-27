

​Plus de 4 kilos d’ice saisis à l’aéroport par les douanes

Dimanche dernier, les agents de la brigade des douanes de l’aéroport de Faa’a ont contrôlé un individu, de nationalité américaine, débarquant d’un vol en provenance de San Francisco.



Lors de la fouille, les douaniers ont découvert à l’intérieur d’une housse de tapis des paquets de méthamphétamine.



Les paquets contenaient respectivement 2,06 et 2,07 kilogrammes de méthamphétamine, soit au total 4,13 kilos de méthamphétamine. Le passager américain a été placé en retenue douanière.



Par la suite, l’antenne locale de l’office antistupéfiants (OFAST) a diligenté une enquête de flagrance. Le mis en cause a été présenté au procureur de la République, et sera jugé en comparution immédiate cet après-midi.



Cette découverte, qui intervient au lendemain de la découverte de près de 602 grammes de méthamphétamine par ce même service sur un groupe de passagers, illustre la mobilisation des services douaniers dans la lutte contre le trafic et la production de stupéfiants sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française.



La veille, ce sont 602 grammes d'ice qui avaient été saisis à l'entrée sur le territoire sur un couple qui avait ingéré une partie de la drogue et caché l'autre partie dans la couche de leur bébé.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 17 Septembre 2026 à 13:36 | Lu 523 fois



