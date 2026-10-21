​Perquisitions au Parlement européen dans une enquête ciblant l'ex-groupe où siégeait le RN

Strasbourg, France, le 21 octobre 2026. Des perquisitions ont été menées mercredi au Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg dans une enquête du parquet européen ciblant de possibles détournements de fonds par Identité et Démocratie (ID), l'ex-groupe politique où siégeait le Rassemblement national de Jordan Bardella.





Le parquet européen a confirmé l'information d'abord annoncée par les Patriotes pour l'Europe, le nouveau groupe d'extrême droite créé en 2024 autour notamment du RN et de la Lega italienne.



Ce parquet, qui soupçonne un détournement d'argent par le groupe ID durant la législature 2019-2024, avait déjà ordonné une série de perquisitions le 30 juin dernier dans plusieurs pays européens dont la France, dans le cadre de cette enquête.



"Aucune information complémentaire ne peut être divulguée à ce stade, afin de ne pas compromettre l'issue de la procédure", a précisé mercredi la juridiction, organe indépendant de l'UE chargé de lutter contre la fraude aux fonds de l'Union.



De leur côté, les Patriotes ont affirmé qu'aucun élu n'était visé par les perquisitions menées dans des "bureaux administratifs".



Ils se sont empressés de prendre leurs distances avec ID, entité "dissoute" il y a deux ans avec laquelle il n'existe plus "aucune continuité juridique", ont-ils assuré.



Selon une source proche de l'enquête, les perquisitions ont ciblé un ou plusieurs bureaux utilisés par Philip Claeys en tant qu'ancien secrétaire général du groupe ID.



Cet ex-eurodéputé belge de 61 ans, du parti anti-immigration Vlaams Belang, est aujourd'hui secrétaire général du groupe Les Patriotes, selon l'annuaire de l'Union européenne.



Le groupe d'extrême droite, le troisième du Parlement européen par la taille (85 eurodéputés), compte des élus RN, Vlaams Belang, du PVV néerlandais ou encore de la Ligue du Nord (Lega), formations qui étaient déjà associées au sein d'Identité et Démocratie.