Tahiti Infos

​Perquisitions au Parlement européen dans une enquête ciblant l'ex-groupe où siégeait le RN




​Perquisitions au Parlement européen dans une enquête ciblant l'ex-groupe où siégeait le RN
Strasbourg, France, le 21 octobre 2026. Des perquisitions ont été menées mercredi au Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg dans une enquête du parquet européen ciblant de possibles détournements de fonds par Identité et Démocratie (ID), l'ex-groupe politique où siégeait le Rassemblement national de Jordan Bardella.

 
Le parquet européen a confirmé l'information d'abord annoncée par les Patriotes pour l'Europe, le nouveau groupe d'extrême droite créé en 2024 autour notamment du RN et de la Lega italienne.
 
Ce parquet, qui soupçonne un détournement d'argent par le groupe ID durant la législature 2019-2024, avait déjà ordonné une série de perquisitions le 30 juin dernier dans plusieurs pays européens dont la France, dans le cadre de cette enquête.
 
"Aucune information complémentaire ne peut être divulguée à ce stade, afin de ne pas compromettre l'issue de la procédure", a précisé mercredi la juridiction, organe indépendant de l'UE chargé de lutter contre la fraude aux fonds de l'Union.
 
De leur côté, les Patriotes ont affirmé qu'aucun élu n'était visé par les perquisitions menées dans des "bureaux administratifs".
 
Ils se sont empressés de prendre leurs distances avec ID, entité "dissoute" il y a deux ans avec laquelle il n'existe plus "aucune continuité juridique", ont-ils assuré.
 
Selon une source proche de l'enquête, les perquisitions ont ciblé un ou plusieurs bureaux utilisés par Philip Claeys en tant qu'ancien secrétaire général du groupe ID.
 
Cet ex-eurodéputé belge de 61 ans, du parti anti-immigration Vlaams Belang, est aujourd'hui secrétaire général du groupe Les Patriotes, selon l'annuaire de l'Union européenne.
 
Le groupe d'extrême droite, le troisième du Parlement européen par la taille (85 eurodéputés), compte des élus RN, Vlaams Belang, du PVV néerlandais ou encore de la Ligue du Nord (Lega), formations qui étaient déjà associées au sein d'Identité et Démocratie.

"Manipulation"

"Le groupe ID a beau avoir été dissous, ses dirigeants poursuivent allègrement leurs activités sous la bannière des Patriotes", a accusé l'eurodéputé allemand Daniel Freund (Verts). "Dire +ça n'a rien à voir avec nous+, c'est scandaleux!".
 
Sollicité par l'AFP, Jordan Bardella, coprésident des Patriotes, n'a pas souhaité faire de commentaire.
 
L'élu français est lui-même concerné par un volet de l'enquête du parquet européen. Il s'agit de soupçons de fraude aux fonds de l'UE pour des formations aux médias dont il aurait notamment bénéficié pendant la campagne présidentielle française de 2022.
 
Par ailleurs, en France, il est la cible d'une plainte de l'association anticorruption Anticor, qui accuse l'actuel chef du RN d'avoir occupé un emploi fictif d'assistant parlementaire européen en 2015 et participé à la production de faux. Le RN a vivement réfuté, dénonçant une "manipulation".
 
Mercredi, le Parlement européen a simplement indiqué "coopérer avec les autorités compétentes" pour enquêter, "comme de coutume", selon une porte-parole. La seule institution élue de l'UE est réunie cette semaine en session plénière à Strasbourg.
 
Concernant ces pratiques de l'ex-groupe ID, le parquet européen avait été alerté par un rapport de la direction des affaires financières du Parlement européen, le poussant à annoncer l'ouverture d'une enquête en juillet 2025.
 
Le rapport indiquait qu'avec ses partenaires de l'ex-groupe ID parmi lesquels la Ligue du Nord de l'Italien Matteo Salvini, le Rassemblement national était suspecté d'avoir "indûment dépensé" plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024.

Rédigé par AFP le Mercredi 21 Octobre 2026 à 09:12 | Lu 139 fois


Notez

AFP

Nouveau commentaire :
Twitter

800 caractères maxi autorisés.
Les dispositifs mis en œuvre pour lutter contre les contenus illicites, s'agissant des contenus publiés sur les espaces de contribution personnelle des internautes , exposés par le 10° de l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 , autorisent toute personne à signaler la présence de tels contenus et à l'éditeur de les retirer promptement ou d'en rendre l'accès impossible". Merci de nous signaler tout contenu illicites à [email protected]. D'autre part, l'équipe de Tahiti-infos ne peut être tenue pour responsable de la valeur des propos qui seront entretenus dans les commentaires. Elle attire cependant votre attention sur le fait qu'elle ne pourra tolérer aucun commentaire à caractère insultant,diffamatoire, raciste, discriminatoire, infamant, pornographique ou ne respectant pas l'éthique de la personne ou les bonnes mœurs de quelque manière qu'il soit. Tahiti Infos se réserve le droit de supprimer immédiatement ce type de message s'il devait se présenter. Tahiti Infos se réserve le droit de supprimer l'adresse d'un site internet dans un message s'il est estimé qu'il dissimule un caractère publicitaire ou s'il a été "emprunté" de manière malveillante. Merci de votre compréhension.

Actualité de Tahiti et ses îles | Concours d'écriture - Salon du Livre 2022 | Actualité de France | Actualité du Pacifique | Actualité du Monde | Actualité du Sport | Magazine | Assistance | Coronavirus | Divers | Concours d'écriture - Salon du Livre 2021 | Pratique | Coucours d'écriture et d'illustrations - Salon du livre 2024 | PRESIDENTIELLE 2027

-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site